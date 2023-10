PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA/ Diretta tv, Lobotka è intoccabile (Serie A, 7 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: A CENTROCAMPO

Approfondiamo adesso l’analisi delle probabili formazioni di Napoli Fiorentina parlando dei due reparti di centrocampo verso questo affascinante posticipo di Serie A. Per i padroni di casa partenopei di Rudi Garcia non c’è molto da dire: il modulo di riferimento è sempre il 4-3-3 e per una partita così delicata anche in ottica classifica dovremmo avere come sempre Lobotka in cabina di regia affiancato dalle due mezzali Zambo Anguissa e Zielinski, anche se questi ultimi potrebbero avere la concorrenza rispettivamente di Cajuste e forse addirittura Raspadori.

L’ipotesi più probabile è comunque quella del classico centrocampo a tre per il Napoli. La risposta della Fiorentina di mister Vincenzo Italiano potrebbe invece dover tenere conto maggiormente delle più fresche fatiche in Conference League, stando al modulo 4-2-3-1 comunque in mediana ci saranno appena due maglie a disposizione, una per Mandragora e l’altra che potrebbe essere invece in serrato ballottaggio fra Maxime Lopez e Arthur Melo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Fiorentina andiamo a studiare la partita che, alle ore 20:45 di domenica 8 ottobre, si gioca al Diego Armando Maradona per l’ottava giornata di Serie A 2023-2024. Abbiamo in campo due squadre reduci dagli impegni europei: il Napoli ha sicuramente avuto quello più tosto, ha giocato sostanzialmente alla pari con il Real Madrid ma ha perso in casa, chiudendo così un bel periodo segnato dal doppio poker che, in campionato, è stato rifilato a Udinese e Lecce così da rilanciarsi in classifica.

Attenzione alla Fiorentina, che ha gli stessi punti dei partenopei: dopo aver perso nettamente a San Siro i viola hanno iniziato a volare, i tre gol segnati al Cagliari hanno permesso alla squadra di Vincenzo Italiano di portarsi al terzo posto e cominciare concretamente a sognare. Tra poche ore saremo in campo al Maradona, noi però dobbiamo prima fare le nostre valutazioni sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, quindi prendiamoci tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Napoli Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

LE SCELTE DI GARCIA

Rudi Garcia non dovrebbe cambiare molto per Napoli Fiorentina: in difesa le scelte dei due centrali sono ancora obbligate, Ostigard e Natan proteggeranno Meret mentre potrebbe arrivare un’occasione per Mario Rui a sinistra, il portoghese in campionato ha già ritrovato una maglia da titolare. A destra opererà Di Lorenzo; a centrocampo Rudi Garcia si affida ai soliti noti, quindi Zambo Anguissa e Zielinski sulle mezzali con Lobotka regista, anche se qui Cajuste potrebbe trovare posto dal primo minuto. Per quanto riguarda il tridente, c’è una possibilità che a riposare sia Kvaratskhelia: il georgiano sarebbe nel caso sostituito da Elmas, che potrebbe anche giocare sulla destra spostando l’altro esterno. Politano resta in vantaggio su Lindstrom e Raspadori, ma si vedrà; come centravanti Osimhen è tecnicamente insidiato dall’ex Giovanni Simeone, ma alla fine dovrebbe essere lui a giocare domenica sera.

LE MOSSE DI ITALIANO

Altri problemi per Italiano, che anche in Napoli Fiorentina dovrà fare a meno di Dodò: sulla destra in difesa giocherà quindi Kayode, mentre sull’altro versante si rinnova il ballottaggio tra Biraghi e Fabiano Parisi. In porta avremo Pietro Terracciano, al centro del reparto arretrato la coppia formata da Milenkovic e Martinez Quarta; qualche novità potremmo vederla sulla linea di centrocampo, dove il titolare potrebbe essere Maxime Lopez; con lui uno tra Mandragora, Duncan e Arthur Melo e qui Italiano deciderà nelle ore precedenti la partita. Sulla trequarti Bonaventura è sostanzialmente intoccabile in questo momento, così come Nico Gonzalez: resta a disposizione una sola maglia e potrebbe prendersela Brekalo, il croato a quel punto potrebbe agire sulla destra spostando Nico sull’altro lato del campo. La prima punta della Fiorentina al Maradona dovrebbe essere Nzola, che ancora una volta è pronto a vincere il ballottaggio con Beltran.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano











