PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA/ Diretta tv: spazio per le seconde linee?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: A CENTROCAMPO

Difficile dire chi potrebbe giocare a centrocampo al Diego Armando Maradona: nelle probabili formazioni di Napoli Fiorentina Luciano Spalletti potrebbe anche dare spazio a chi ha giocato meno nel corso di questa stagione. I principali indiziati in questo senso sono Elijf Elmas, un preziosissimo jolly, poi anche Tanguy Ndombélé che comunque ha avuto pochissime presenze come titolare ma certamente non pochi minuti a disposizione, e poi Diego Demme che sostanzialmente è stato fatto fuori dalla crescita esponenziale di Stanislav Lobotka, che gli ha soffiato il posto davanti alla difesa.

Nella Fiorentina bisogna valutare anche quali saranno le scelte di Vincenzo Italiano per la semifinale di Conference League: potremmo dire che al Maradona giocheranno Rolando Mandragora in regia e poi due mezzali che potrebbero essere Alfred Duncan e Gaetano Castrovilli, ma non va sottovalutato il giovane Alessandro Bianco. Dipenderà da quanta importanza l’allenatore dei viola darà a questa partita di Serie A, perché certamente in questo momento il grande appuntamento nella stagione della Fiorentina è il doppio impegno contro il Basilea e in tal senso l’allenatore deciderà… (agg. di Claudio Franceschini)

CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Napoli Fiorentina ci avviciniamo alla grande partita allo stadio Diego Armando Maradona di domani pomeriggio per la trentaquattresima giornata di Serie A. Siamo in clima di festa scudetto per il Napoli di Luciano Spalletti, la festa sarà contro la Fiorentina come era successo 36 anni fa per lo storico primo scudetto partenopeo. Corsi e ricorsi storici per rendere ancora più speciale la partita odierna, nella quale naturalmente il Napoli vorrà fare felici i propri tifosi dopo la mezza delusione casalinga di domenica scorsa con il pareggio contro la Salernitana.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano a sua volta vive una stagione che potrebbe diventare storica, grazie alla finale di Coppa Italia e alla semifinale di Conference League. Il campionato passa fatalmente in secondo piano, ma di certo i viola vorranno fare bella figura in una partita che avrà addosso gli occhi di milioni di persone per un evento indimenticabile, nel quale la Fiorentina non vorrà sfigurare. Ecco allora che è fondamentale analizzare tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Fiorentina.

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Fiorentina sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti non deve più fare particolari conti, quindi le probabili formazioni di Napoli Fiorentina dovrebbero essere all’insegna dei titolari da festeggiare per i partenopei. Nel modulo 4-3-3 allora possiamo citare i protagonisti dell’anno dello scudetto, cominciando da Meret in porta e davanti a lui la difesa a quattro con capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera da destra a sinistra; andiamo sul classico pure a centrocampo, quindi con Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski possibili titolari; infine in attacco Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia dovrebbero godersi il pomeriggio della domenica giocando dal primo minuto nel tridente partenopeo.

LE MOSSE DI ITALIANO

Sul fronte viola delle probabili formazioni di Napoli Fiorentina bisogna tenere presente che mister Vincenzo Italiano non avrà lo squalificato Martinez Quarta, quindi possiamo ipotizzare che davanti al portiere Terracciano ci siano Dodo come terzino destro, Milenkovic e Igor difensori centrali e capitan Biraghi a sinistra. Ipotizziamo poi Bonaventura e Mandragora nel cuore della mediana della Fiorentina (modulo 4-2-3-1), quindi Castrovilli potrebbe riposare, mentre nel reparto offensivo potremmo vedere Gonzalez, Saponara e Sottil sulla trequarti alle spalle del centravanti Cabral, per un turnover almeno parziale verso la semifinale d’andata della Conference League, schierando comunque un buonissimo undici di partenza.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Saponara, Sottil; Cabral. All. Italiano.











