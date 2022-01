Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Diretta tv: poca scelta per Spalletti

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Napoli Fiorentina ci descrivono la situazione verso la partita che andrà in scena domani allo stadio Diego Armando Maradona per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sicuramente Luciano Spalletti è alle prese con una vera e propria emergenza, anche se il fattore campo e un giorno in più di risposo rispetto agli ospiti potrebbero agevolare i padroni di casa del Napoli nella sfida che si annuncia incerta con la Fiorentina.

Le inevitabili modifiche al calendario hanno infatti imposto alla Fiorentina di giocare lunedì a Torino in campionato, facendo slittare al giovedì il viaggio a Napoli per la Coppa Italia, in casa dei partenopei che domenica vincendo contro la Sampdoria hanno reagito alle tante assenze. Doppia trasferta in tre giorni per i gigliati, una emergenza costante per i partenopei: tutto questo va considerato presentando le probabili formazioni di Napoli Fiorentina alla vigilia della partita.

NAPOLI FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Fiorentina sarà visibile in diretta tv per tutti in chiaro su Italia 1, naturalmente tasto 6 del telecomando, di conseguenza sarà Mediaset a fornire anche la diretta streaming video della partita per gli ottavi di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI SPALLETTI

Diventa difficile anche solo parlare di turnover per Luciano Spalletti nelle probabili formazioni di Napoli Fiorentina, perché la situazione è davvero critica e la partita di domenica in campionato ha portato anche l’infortunio di Insigne. In difesa si potrebbe ipotizzare almeno il debutto del nuovo acquisto Tuanzebe per far riposare uno dei due centrali davanti ad Ospina, con Di Lorenzo e Ghoulam confermati terzini.

In mediana la Coppa Italia potrebbe essere l’occasione per ritrovare Fabian Ruiz titolare dal primo minuto, mentre al suo fianco dovrebbe agire Lobotka e in attacco di nuovo le possibilità di rotazione dei giocatori è davvero minima e di conseguenza nel 4-2-3-1 del Napoli ipotizziamo Politano, Mertens ed Elmas titolari sulla trequarti, in appoggio al centravanti Petagna.

LE SCELTE DI ITALIANO

Ha sicuramente più alternative Vincenzo Italiano, di conseguenza le probabili formazioni di Napoli Fiorentina potrebbero regalare più novità sul fronte viola. Modulo 4-3-3, ecco che già in difesa molto potrebbe cambiare ed allora ipotizziamo davanti al portiere Terracciano una retroguardia a quattro formata da Venuti, Nastasic, Igor e Terzic, che sarebbe in questo caso completamente diversa da quella vista lunedì a Torino.

Potrebbe cambiare parecchio anche il centrocampo, ipotizziamo un possibile terzetto titolare per la Fiorentina con Pulgar, Torreira e Duncan; in attacco invece cambiamo meno e ci piace immaginare Vlahovic titolare per dare l’assalto alla Coppa Italia, prima punta tra i due esterni che potrebbero essere il grande ex Callejon e Saponara.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Tuanzebe, Ghoulam; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Nastasic, Igor, Terzic; Pulgar, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.

