Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Diretta tv: rebus attacco (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Napoli Fiorentina ci ricordano che domani pomeriggio allo stadio Maradona si giocherà per la trentaduesima giornata di Serie A una partita storica per il calcio italiano e che potrebbe essere fondamentale per le ambizioni scudetto del Napoli di Luciano Spalletti, certamente uscite rafforzate dalla vittoria partenopea di domenica scorsa a Bergamo. La volata però è ancora lunga, sarà decisivo non perdere il ritmo giusto…

La partita contro la Fiorentina sarà un banco di prova significativo, dal momento che la Viola è un avversario ostico per chiunque e con la vittoria di domenica scorsa contro l’Empoli ha reso sempre più consistenti le proprie speranze di tornare nelle Coppe europee l’anno prossimo, che si farebbero ancora più forti tornando con un bel risultato da questa trasferta così difficile. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Napoli Fiorentina.

DIRETTA NAPOLI FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Fiorentina sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN, di conseguenza più che di una diretta tv dobbiamo parlare di una diretta streaming video per la quale sarà fondamentale avere un apparecchio connesso ad Internet, oltre che naturalmente l’abbonamento a DAZN, che trasmette in esclusiva sette partite a ogni giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Esaminando le probabili formazioni di Napoli Fiorentina, dobbiamo ricordare innanzitutto che è squalificato Zambo Anguissa e che Luciano Spalletti ha diversi infortunati o almeno acciaccati, a partire da Osimhen, che però per il momento consideriamo titolare come punto di riferimento più avanzato di un attacco nel quale dovremmo vedere poi il terzetto formato da Politano, Zielinski e Insigne, ma con l’ex Inter in ballottaggio con Lozano e il polacco che potrebbe essere insidiato da Elmas.

Molti dubbi di conseguenza in attacco, la situazione sembra essere ben più chiara negli altri due reparti per il 4-2-3-1 del Napoli: in porta ci sarà Ospina; davanti a lui potrebbe essere confermato Zanoli come esterno destro per completare la difesa a quattro con Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; infine, nel cuore della mediana dovrebbe esserci la coppia formata da Lobotka e Fabian Ruiz.

LE MOSSE DI ITALIANO

Sul fronte toscano, ecco che le probabili formazioni di Napoli Fiorentina ci parlano del consueto modulo 4-3-3 per i viola di Vincenzo Italiano. Bisogna osservare che Torreira è squalificato, di conseguenza in cabina di regia a centrocampo dovrebbe agire Amrabat, affiancato dalle due mezzali che dovrebbero essere Castrovilli e magari Duncan, che appare in fatti in vantaggio in un possibile ballottaggio con Maleh.

Confermato ancora Terracciano in porta, in difesa c’è Odriozola acciaccato e di conseguenza il terzino destro dovrebbe essere Venuti per completare il reparto a quattro con Milenkovic, Igor e sulla corsia opposta Biraghi. I dubbi principali tuttavia sono in attacco, dove la certezza sembra essere Gonzalez a destra, con Cabral e Piatek in ballottaggio come prima punta e Sottil in corsa con Ikonè per essere l’esterno sinistro d’attacco.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, F. Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil. All. Italiano.











