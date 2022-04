Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Quote: ancora dubbi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Napoli Fiorentina ci avviciniamo alla partita di oggi pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona per la trentaduesima giornata di Serie A, sfida storica per il calcio italiano e fondamentale per le ambizioni scudetto del Napoli di Luciano Spalletti, certamente rafforzate dopo la vittoria partenopea di domenica scorsa sul difficile campo dell’Atalanta a Bergamo. La volata è ancora lunga, il Napoli però sta bene e deve sempre cercare il massimo, perché ogni punto potrebbe fare la differenza.

Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Diretta tv: Osimhen sarà titolare domani?

La partita contro la Fiorentina sarà un banco di prova significativo: la Viola è un avversario ostico per chiunque e con la vittoria di domenica scorsa contro l’Empoli ha reso sempre più vive le proprie speranze di tornare nelle Coppe europee l’anno prossimo; un bel risultato in questa trasferta così difficile sarebbe una ulteriore spinta verso il sogno. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Fiorentina.

DIRETTA/ Fiorentina Roma Primavera (risultato finale 5-2): Toci e Bianco scatenati!

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico su Napoli Fiorentina in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai ci dice che sono favoriti i padroni di casa partenopei: il segno 1 è infatti quotato a 1,77 in caso di vittoria degli azzurri, mentre in caso di vittoria esterna da parte della Fiorentina la quotazione per il segno 2 è pari a 4,50. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello intermedio, infatti il segno X è proposto a 3,75.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Esaminando le probabili formazioni di Napoli Fiorentina, ricordiamo che è squalificato Zambo Anguissa e che Luciano Spalletti ha diversi infortunati o almeno acciaccati, a partire da Osimhen, che però potrebbe farcela ad essere titolare come punto di riferimento più avanzato (in alternativa c’è naturalmente Mertens) di un attacco nel quale dovremmo vedere poi il terzetto formato da Politano, Zielinski e Insigne, ma con l’ex Inter in ballottaggio con Lozano e il polacco che potrebbe essere insidiato da Elmas.

DIRETTA/ Fiorentina Empoli (risultato finale 1-0): decide Gonzalez, espulso Luperto

Molti dubbi di conseguenza in attacco, la situazione sembra essere ben più chiara negli altri due reparti per il 4-2-3-1 del Napoli: in porta ci sarà Ospina; davanti a lui potrebbe essere confermato l’ottimo Zanoli visto a Bergamo come esterno destro per completare la difesa a quattro con Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; infine, nel cuore della mediana dovrebbe esserci la coppia formata da Lobotka e Fabian Ruiz.

LE MOSSE DI ITALIANO

Sul fronte toscano, ecco che le probabili formazioni di Napoli Fiorentina ci parlano del consueto modulo 4-3-3 per i viola di Vincenzo Italiano. Torreira è squalificato, di conseguenza in cabina di regia a centrocampo dovrebbe agire Amrabat, affiancato dalle due mezzali Castrovilli e magari Duncan, sul quale però c’è ancora un dubbio ma appare in vantaggio in un possibile ballottaggio con Maleh.

Confermato ancora Terracciano in porta, in difesa Odriozola è acciaccato e di conseguenza il terzino destro dovrebbe essere Venuti per completare il reparto a quattro con Milenkovic, Igor e sulla corsia opposta Biraghi. I dubbi principali tuttavia sono in attacco, dove la certezza sembra essere Gonzalez a destra, con Cabral e Piatek in ballottaggio come prima punta e Sottil in corsa con Ikonè per essere l’esterno sinistro d’attacco.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, F. Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil. All. Italiano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA