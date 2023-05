Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Quote: ecco i titolari per la festa!

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Napoli Fiorentina ci accompagnano verso la partita che oggi pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, nel contesto della trentaquattresima giornata di Serie A, sarà naturalmente il proseguimento della festa scudetto scoppiata ufficialmente giovedì sera con il pareggio a Udine per il Napoli di Luciano Spalletti. Da una parte bisognerà capire quanta concentrazione ci potrà essere a nemmeno 72 ore di distanza dal trionfo, dall’altra ci sarà il desiderio di onorare la festa, contro la Fiorentina come 36 anni fa per lo storico primo scudetto partenopeo.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è per così dire l’invitata, a loro volta i viola non hanno moltissimo da chiedere al campionato perché anche per i gigliati questa stagione potrebbe diventare storica, tuttavia grazie alla finale di Coppa Italia e alla semifinale di Conference League. Di nuovo in Campania dopo il pirotecnico pareggio di mercoledì a Salerno, i viola vorranno fare bella figura in una partita che avrà addosso gli occhi di milioni di persone e potrebbe esserci un grande spettacolo proprio perché le necessità di classifica sono quasi inesistenti da entrambe le parti. Ecco allora che è grande la curiosità circa le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Fiorentina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Fiorentina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partenopei sono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,75 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora la Fiorentina riuscisse a fare il colpaccio al Maradona.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti non deve più fare particolari conti, quindi le probabili formazioni di Napoli Fiorentina dovrebbero essere all’insegna dei titolari da festeggiare per i partenopei. Nel modulo 4-3-3 allora possiamo citare i protagonisti dell’anno dello scudetto, cominciando da Meret in porta e davanti a lui la difesa a quattro con capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera da destra a sinistra; andiamo sul classico pure a centrocampo, quindi con Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski possibili titolari; infine in attacco Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia dovrebbero godersi il pomeriggio della domenica giocando dal primo minuto nel tridente partenopeo, più avanti ci sarà spazio anche per le seconde linee che hanno giocato meno.

LE MOSSE DI ITALIANO

Sul fronte viola delle probabili formazioni di Napoli Fiorentina bisogna tenere presente che mister Vincenzo Italiano non avrà lo squalificato Martinez Quarta, quindi possiamo ipotizzare che davanti al portiere Terracciano ci siano Dodo come terzino destro, Milenkovic e Igor difensori centrali e capitan Biraghi a sinistra. Ipotizziamo poi Bonaventura e Mandragora nel cuore della mediana della Fiorentina (modulo 4-2-3-1), quindi Castrovilli potrebbe riposare, mentre nel reparto offensivo potremmo vedere Gonzalez, Saponara e Sottil sulla trequarti alle spalle del centravanti Cabral, per un turnover almeno parziale verso la semifinale d’andata della Conference League, schierando comunque un buonissimo undici di partenza.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Saponara, Sottil; Cabral. All. Italiano.











