Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Quote: l’ex Callejon titolare?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Napoli Fiorentina cosa ci possono dire sulla partita di Serie A che oggi andrà in scena all’ora di pranzo allo stadio Diego Maradona-San Paolo di Napoli? Le mosse dei due allenatori saranno importanti, perché la sfida si annuncia delicata sia per gli uomini di Gennaro Gattuso sia per la compagine di Cesare Prandelli. Il Napoli ha vinto in extremis sul campo dell’Udinese domenica scorsa ma non può più sbagliare in casa contro rivali sulla carta inferiori dopo la sconfitta all’Epifania contro lo Spezia: il bilancio casalingo infatti è davvero deludente per chi punta allo scudetto o almeno alla qualificazione in Champions League. La Fiorentina invece domenica ha vinto contro il Cagliari e sembra in ripresa, ma è ancora troppo lontana dalla zona nobile e pericolosamente vicina ai bassifondi, dunque un altro risultato positivo sarebbe prezioso. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Fiorentina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diampo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Fiorentina mediante le quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti, dunque il segno 1 è quotato a 1,57, mentre si sale in caso di pareggio (naturalmente segno X) a quota 4,25 e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

LE MOSSE DI GATTUSO

Le probabili formazioni di Napoli Fiorentina riservano alcune novità per Gennaro Gattuso, soprattutto in difesa. In porta dovrebbe esserci Ospina, poi a causa della squalifica di Di Lorenzo dovremmo avere Hysaj terzino destro e dunque via libera per Mario Rui a sinistra, con Koulibaly che torna titolare in mezzo al fianco di Maksimovic, perché adesso è infortunato Manolas. Davanti dovremmo vedere Lozano e Insigne ai fianchi della prima punta Petagna, anche se il messicano potrebbe anche agire in mezzo, in questo caso dando spazio a Politano a destra ma è l’ipotesi meno probabile perché Lozano in mezzo è meno efficace. Ci resta ancora da presentare il centrocampo degli azzurri, dove dovremmo vedere titolari Zielinski e Bakayoko (favorito su Demme), con Fabian Ruiz ed Elmas in ballottaggio per la terza e ultima maglia a disposizione.

LE SCELTE DI PRANDELLI

Sul fronte viola, ecco che le probabili formazioni di Napoli Fiorentina dovrebbero proporci un 3-5-1-1 con il grande ex Callejon favorito su Ribery (che non è ancora al meglio) per assistere la punta centrale Vlahovic. In difesa Quarta sembra favorito su Pezzella, a sua volta reduce da problemi fisici, per affiancare Milenkovic e Igor nella difesa a tre davanti al portiere Dragowski, ma sono numerosi i dilemmi per Cesare Prandelli soprattutto a centrocampo. Doppio ballottaggio per la Fiorentina sulle fasce: a destra si contendono il posto Caceres e Venuti, a sinistra invece Biraghi è favorito su Barreca, mentre nel cuore della mediana dovrebbero essere certi del posto Amrabat e Castrovili, ma si segnala pure un ultimo ballottaggio, che vede protagonisti Pulgar e Bonaventura.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, F. Ruiz; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso.

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Vlahovic. All. Prandelli.



