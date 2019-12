Probabili formazioni Napoli Genk/ Diretta tv, Callejon verso la panchina?

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Napoli Genk: la partita valida per la sesta giornata nel gruppo E di Champions League 2019-2020 va in scena alle ore 18:55 di martedì 10 dicembre. Per i partenopei vincere significherebbe passare il turno, ma c’è anche la speranza di prendersi il primo posto nel girone; questo dipende dal Liverpool, nel senso che i Reds dovranno eventualmente mancare la vittoria contro un Salisburgo che, contro ogni pronostico, potrebbe volare agli ottavi e che in ogni caso è già sicuro di un posto in Europa League. Il Napoli non è riuscito a vincere nelle ultime nove partite, contando tutte le competizioni: non il modo migliore per arrivare alla sfida contro un Genk che ha ottenuto il suo unico punto in questa Champions League proprio contro i partenopei, ma il pronostico gioca del tutto dalla parte degli azzurri. Studiamo allora le probabili formazioni di Napoli Genk, provando a individuare le scelte dei due allenatori mentre aspettiamo che arrivi il martedì per il calcio d’inizio.

La diretta tv di Napoli Genk viene garantita dalla televisione satellitare, e dunque i suoi abbonati potranno seguire questa partita sui canali relativi; in assenza di un televisore ci sarà la possibilità di assistere alla sfida di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Carlo Ancelotti potrebbe disporre la sua squadra con un 4-3-3, e dunque Napoli Salisburgo verrebbe affrontata con un modulo che i tifosi hanno invocato fin dallo scorso anno. Spazio a Meret in porta, con Manolas favorito su Nikola Maksimovic anche se il serbo dovrà saltare la prossima partita di campionato; sulle corsie laterali si preparano Di Lorenzo e Ghoulam, mentre i dubbi maggiori riguardano come sempre il centrocampo. Allan proverà a stringere i denti, in alternativa il suo ruolo verrà dato a Elmas che dunque agirà da mezzala con Fabian Ruiz schierato come regista. Verso una maglia da titolare praticamente certa Zielinski, davanti invece rischia Lorenzo Insigne che giocherebbe con Mertens da prima punta e Lozano sull’altro versante (a destra), in alternativa però scalpita Fernando Llorente che potrebbe essere un interessante attaccante di peso a disposizione di Ancelotti fin dal primo minuto di gioco.

Il Genk di Hannes Wolf dovrebbe giocare con la stessa squadra che ha perso in casa contro il Salisburgo: sarà un 3-4-3 con Dewaest, Cuesta e Lucumì che si schierano davanti al portiere Coucke, e dunque i due esterni che agirebbero sulla stessa linea di centrocampo sarebbero di rimando Mahele da una parte e De Norre dall’altra. Sono previsti due mediani in mezzo al campo: Berge, che a gennaio dovrebbe lasciare la squadra belga ed è peraltro un giocatore sul taccuino di Cristiano Giuntoli, si occuperà della cabina di regia mentre Hrosovsky dovrebbe esser il mediano adibito all’interdizione. Nel tridente offensivo il principale spauracchio sarà come sempre Samatta, il giocatore più rappresentativo di questa squadra che non dovrebbe rinunciare nemmeno alla velocità del giapponese Ito, che al netto dei risultati del Genk nel girone ha disputato una buona Champions League. A sinistra invece ci sarà la spinta di Paintsil.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, L. Insigne

Allenatore: Carlo Ancelotti

GENK (3-4-3): Coucke; Dewaest, Cuesta, Lucumì; Maehle, Berge, Hrosovsky, De Norre; Ito, Samatta, Paintsil

Allenatore: Hannes Wold



