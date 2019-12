Probabili formazioni Napoli Genk/ Quote: dubbi in attacco per Ancelotti

Analizziamo le probabili formazioni di Napoli Genk, partita che va in scena alle ore 18:55 di martedì 10 dicembre: allo stadio San Paolo i partenopei, che non vincono da nove partite, vanno a caccia della qualificazione agli ottavi della Champions League 2019-2020. Obiettivo ormai alla portata nonostante gli ultimi due pareggi: basterà battere il Genk che all’andata aveva costretto gli azzurri a uscire con un solo punto dalla trasferta in terra belga, ma che si è fermato a quell’unico pareggio raccolto in tutto il gruppo E. Non solo: il Napoli potrebbe anche prendersi il primo posto nel girone qualora il Liverpool dovesse steccare contro il Salisburgo, e dunque per Carlo Ancelotti questa sera c’è davvero rilanciarsi da un periodo complicato e segnato anche dalla spaccatura interna. Vediamo come i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del San Paolo, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Napoli Genk.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Napoli Salisburgo indicano nei partenopei i chiari favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma pari a 1,16 volte quello che avrete messo sul piatto, e già l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 7,75 volte la giocata. Siamo a 16,00 volte la cifra investita con questo bookmaker per il segno 2, sul quale scommettere per il successo esterno dei belgi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENK

I DUBBI DI ANCELOTTI

Napoli Genk potrebbe segnare il ritorno al 4-3-3, modulo che in questa stagione Ancelotti ha utilizzato in un paio di occasioni: se così fosse si aprirebbe un ballottaggio nel tridente offensivo, con Lorenzo Insigne, Callejon e Lozano a giocarsi le due maglie sugli esterni dando per assodato che Mertens sarà la prima punta (il belga è favorito su Fernando Llorente). A centrocampo, stante l’assenza di Allan, dovrebbe agire Elmas come mezzala; dall’altra parte si prepara Zielinski che tornerebbe a giocare nel suo ruolo naturale, mentre a fare da perno centrale sarebbe necessariamente il giovane macedone Elmas che non ha avuto tantissimo spazio nell’ultimo periodo. In difesa sembra certa la soluzione dei due terzini Di Lorenzo e Mario Rui così come del portiere Meret, Koulibaly comanderà la difesa e al suo fianco dovremmo vedere nuovamente Manolas – Makismovic si è fermato in allenamento – a meno che Ancelotti non decida di schierare a sorpresa Luperto, tenendo il greco a riposo in vista della partita di campionato contro il Parma.

LE SCELTE DI WOLF

Dovrebbe essere scritto il 3-4-3 del Genk, che arriva a Napoli sapendo che questa sarà l’ultima partita europea della stagione: Hannes Wolf tiene comunque a fare bene e di conseguenza dovrebbe mandare in campo i suoi giocatori migliori. A protezione del portiere Coucke giocherà dunque il terzetto difensivo composto da Dewaest, Borges e Lucumì vista la defezione di Cuesta all’ultimo secondo; a centrocampo invece comandano la situazione Berge e Hrosovsky, con Maehle che come sempre verrà schierato da esterno destro e De Norre che dovrà correre sull’altra corsia. Il tridente offensivo ha qualità e fisicità: sulle fasce ci sarà la spinta di Ito e Paintsil, la prima punta sarà invece Samatta che in questa Champions League è stato il giocatore del Genk che ha mostrato le cose migliori, pur non sufficienti a evitare l’ultimo posto nel girone e dunque l’eliminazione.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Ospina, Hysaj, Luperto, Gaetano, Lozano, F. Llorente, Younes

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: Malcuit, Ni. Maksimovic, Ghoulam, Allan, Milik

GENK (3-4-3): Coucke; Dewaest, Borges, Lucumì; Maehle, Berge, Hrosovsky, De Norre; Ito, Samatta, Paintsil

A disposizione: Vandervoordt, Wouters, I. Hagi, Bongonda, Odey, Ndongala

Allenatore: Hannes Wolf

Squalificati: –

Indisponibili: Vukovic, Cuesta, Heynen, Onuachu



