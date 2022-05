Probabili formazioni Napoli Genoa/ Diretta tv: Insigne saluta (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Napoli Genoa ci avviciniamo alla partita di Serie A che domani pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona sarà importante in realtà soprattutto per gli ospiti rossoblù di Alexander Blessin, perché il Genoa si è rilanciato nella corsa salvezza grazie alla vittoria in rimonta contro la Juventus e ora cerca un’altra impresa per raggiungere una salvezza che sarebbe ai confini del miracolo (sportivo) visti tutti i problemi di questo campionato.

Le motivazioni potrebbero aiutare, ma per il Napoli di Luciano Spalletti sarebbe brutto chiudere con un’altra delusione casalinga un campionato che resta comunque più che positivo, come ha confermato anche la vittoria di Torino. Certo, restano i rimpianti per quello che avrebbe potuto essere, ma tornare in Champions League e pure con diverse giornate d’anticipo è un traguardo che merita di essere festeggiato. Tutto questo premesso, andiamo scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Genoa.

DIRETTA NAPOLI GENOA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Genoa sarà visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN, come sette partite ad ogni giornata del campionato di Serie A, di conseguenza sarà una diretta tv solo su televisori dotati di connessione Internet – e naturalmente di abbonamento DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Genoa possiamo mettere in evidenza che per Luciano Spalletti il modulo di riferimento sarà come sempre il 4–2-3-1, ma ci sono ancora dei dubbi circa gli interpreti dal primo minuto: Ospina sicuramente sarà in porta; nessun dubbio anche sulla difesa a quattro che sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui da destra a sinistra; in mediana invece al fianco di Fabian Ruiz si giocheranno il posto Zambo Anguissa e Lobotka; i dubbi abbondano in particolare sulla trequarti, con il ballottaggio Lozano-Politano a destra e quello Mertens-Zielinski in mezzo, mentre a sinistra non può mancare capitan Insigne, alla sua ultima partita casalinga allo stadio Maradona; infine, come sempre il centravanti sarà Osimhen.

LE SCELTE DI BLESSIN

Modulo speculare per Alexander Blessin, infatti le probabili formazioni di Napoli Genoa vedranno anche il Grifone scendere in campo con il 4–2-3-1 in casa degli azzurri: in porta ecco naturalmente Sirigu; davanti a lui Hefti terzino destro, Ostigard e uno tra Bani e Vasquez centrali, infine capitan Criscito a sinistra per completare la difesa a quattro; in mediana dovrebbe trovare spazio la coppia formata da Galdames e Badelj mentre Amiri, uno tra Melegoni ed Ekuban ed infine Portanova formeranno il terzetto sulla trequarti offensiva del Genoa, a supporto del centravanti rossoblù che potrebbe essere Destro (favorito) oppure Yeboah.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

NAPOLI (4–2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; F. Ruiz, Z. Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

GENOA (4–2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Destro. All. Blessin.











