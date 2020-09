Probabili formazioni Napoli Genoa/ Diretta tv: Politano titolare? (Serie A)

Napoli Genoa si gioca alle ore 15.00 di domani pomeriggio, quando le due formazioni daranno vita allo stadio San Paolo a una partita ricca di fascino e tradizione per la seconda giornata di Serie A. Per quanto si è visto nella prima giornata, gli azzurri e il Grifone hanno cominciato molto bene la nuova stagione e di conseguenza aumenta la curiosità anche attorno alle probabili formazioni di Napoli Genoa. Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno espugnato l’ostico campo di Parma, mentre Rolando Maran ha debuttato alla guida del Genoa travolgendo il Crotone. Ora si attendono le prime conferme, in particolare dal Napoli che non può permettersi di perdere punti in partite di questo genere se vuole tornare a sognare lo scudetto: tutto questo premesso, vediamo ora quali sono le notizie alla vigilia della partita circa le probabili formazioni di Napoli Genoa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Genoa in diretta tv sarà un’esclusiva Sky, di conseguenza sarà visibile solo agli abbonati alla televisione satellitare, i quali oltre alla visione classica al televisore possono aggiungere anche la possibilità della diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

LE MOSSE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Napoli Genoa, per Gennaro Gattuso possiamo osservare che gli azzurri sono di fatto al completo. La curiosità principale riguarda dunque Osimhen, che ha avuto un ottimo impatto da subentrante a Parma: Gattuso lo userà ancora come jolly a partita in corso o lo getterà dalla mischia fin da subito? Nel secondo caso, potrebbe farne le spese Demme con conseguente cambio di modulo dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Da segnalare inoltre che in porta Ospina è in leggero vantaggio su Meret in un ballottaggio ormai tradizionale per il Napoli, in difesa poi ci sono altri due ballottaggi, cioè quello tra Manolas (favorito) e Maksimovic per affiancare Koulibaly nella coppia centrale e quello tra Mario Rui ed Hysaj per la maglia da terzino sinistro. Infine, in attacco stavolta potrebbe spuntarla Politano nel ballottaggio con Lozano per il ruolo di ala destra al fianco di Mertens e Insigne – ed eventualmente Osimhen con ben quattro uomini offensivi in questo caso.

LE SCELTE DI MARAN

Ci sono più problemi invece per Rolando Maran nello stilare le probabili formazioni di Napoli Genoa. Criscito sta recuperando ma lo consideriamo per ora abile per la panchina, sono invece ai box gli infortunati Sturaro, Cassata e Parigini. Mister Maran dovrebbe confermare la difesa a tre, nella quale dovrebbe fare rientro da titolare il veterano Masiello, che nella prima giornata ha scontato la squalifica – rischia dunque Zapata nel trio con Biraschi e Goldaniga davanti a Perin. In cabina di regia avremo Badelj, coadiuvato dalle due mezzali Zajc e Lerager; rischia di conseguenza una nuova panchina Schone. Sulle fasce dovremmo vedere Ghiglione e Zappacosta, considerando appunto che potrebbe essere prematuro schierare titolare Criscito. In attacco infine ci aspettiamo la coppia titolare formata dal grande ex Pandev e Destro, con Pjaca prima alternativa.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; F. Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

A disposizione: Meret, Contini, Hysaj, Rrahmani, Luperto, Maksimovic, Ghoulam, Lobotka, Elmas, Lozano, Petagna, Osimhen.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Pandev. All. Maran.

A disposizione: Marchetti, Zima, Czyborra, Zapata, Criscito, Behrami, Melegoni, Radovanovic, Jagiello, Schone, Asoro, Pjaca.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cassata, Parigini, Sturaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA