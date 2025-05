PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA: CHI GIOCA AL MARADONA PER LO SCUDETTO?

Con le probabili formazioni Napoli Genoa ci avviciniamo a una partita che onestamente per gli uomini di Antonio Conte deve essere un altro passo verso lo scudetto della nostra Serie A. In casa contro una squadra che non ha più nulla da chiedere, dopo avere superato bene anche l’ostacolo Lecce, il Napoli dovrà mettere sul piatto sia la maggiore qualità sia le maggiori motivazioni: un risultato diverso dalla vittoria sarebbe clamoroso e potrebbe aprire dubbi, meglio evitare ogni rischio con un’altra vittoria per avvicinare lo scudetto.

Per il Genoa di Patrick Vieira c’è invece in palio la voglia di ritagliarsi una serata di gloria, senza particolari pressioni. Il Grifone ha già giocato bene contro il Milan, incassando una sconfitta forse beffarda: i rossoblù sicuramente vorranno ben figurare anche allo stadio Maradona, ma basterà per firmare il colpaccio che potrebbe clamorosamente ribaltare le sorti del campionato? Nel frattempo, andiamo a presentare le probabili formazioni Napoli Genoa.

I PRONOSTICI: QUOTE A SENSO UNICO

I pronostici su Napoli Genoa obiettivamente non dovrebbero lasciare dubbi. Le quote Snai sono a senso unico: il segno 1 infatti è quotato a 1,27, mentre poi si sale a 5,25 già in caso di pareggio e fino addirittura a quota 11 qualora il Genoa facesse il colpo al Maradona.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

DUBBIO LOBOTKA PER CONTE

Le condizioni dell’acciaccato Lobotka, reduce da una distorsione, sono l’unico vero dubbio per Antonio Conte nelle probabili formazioni Napoli Genoa. Manteniamo allora il dubbio, che probabilmente sarà sciolto solamente in extremis: l’alternativa dovrebbe essere Gilmour. Per il resto tutto dovrebbe essere chiaro nel 4-4-2 del Napoli, con i classici titolari: in porta Meret; nella linea a quattro in difesa capitan Di Lorenzo apre a destra, poi Rrahmani, Olivera e dall’altra parte Spinazzola; l’esterno destro sarà Politano, sulla stessa linea di Zambo Anguissa e Lobotka/Gilmour, con il decisivo McTominay invece sulla mancina; infine il tandem d’attacco ormai consueto con Lukaku e Raspadori.

NESSUN DUBBIO PER VIEIRA?

Gli ospiti continuano ad avere un lungo elenco di infortunati o acciaccati, ai quali oggi si aggiunge anche la squalifica di Thorsby, quindi non c’è molto da discutere circa le scelte di Patrick Vieira nelle probabili formazioni Napoli Genoa. Potenzialmente quindi potrebbe non esserci nemmeno un dubbio nel modulo 4-4-1-1 circa i titolari dal primo minuto: Leali e davanti a lui la difesa a quattro con Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez e Martin da destra a sinistra; altra linea a quattro pure nel centrocampo del Grifone, in questo caso con Sabelli, Frendrup, Masini e Ahanor; infine in attacco potremmo vedere Messias trequartista alle spalle di Pinamonti, che sicuramente proverà a fare un regalo inatteso alla “sua” Inter.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

GENOA (4-4-1-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Sabelli, Frendrup, Masini, Ahanor; Messias; Pinamonti. All. Vieira.