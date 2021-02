Probabili formazioni Napoli Granada/ Diretta tv, Gattuso ritrova Koulibaly ma…

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GRANADA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Napoli Granada iniziamo ad analizzare la partita valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020-2021: si gioca alle ore 18:55 di giovedì 25 febbraio e rappresenta uno snodo importante per i partenopei che, sconfitti 2-0 in Andalusia, sono chiamati a un’impresa per passare il turno e provare a fare strada nel torneo. Impresa ancora più complicata se si pensa che Gennaro Gattuso ha una rosa letteralmente decimata, e che continua a perdere pezzi; sarà difficile anche solo mettere in campo una squadra competitiva, che sostanzialmente non avrà alternative.

Ad ogni modo anche il Granada non è messo benissimo, ma parte con due gol di vantaggio; in più il Napoli ha anche perso a Bergamo in campionato, incassando quattro reti. Vedremo dunque come andranno le cose nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, ma manca ancora un giorno per la partita; nel frattempo possiamo provare a fare un’analisi più approfondita su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per il match del Diego Armando Maradona, leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Granada.

DIRETTA NAPOLI GRANADA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Granada è un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: non sarà questa la partita trasmessa in chiaro sul digitale terrestre, dunque i clienti Sky potranno seguire il match accendendo il loro decoder e servendosi eventualmente della diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GRANADA

LE DIFFICOLTÀ DI GATTUSO

Abbiamo detto che per Napoli Granada la situazione è complessa per Gattuso: il tecnico ritrova Koulibaly e Ghoulam ma ha perso anche Osimhen, nulla di grave dopo lo spavento ma comunque out per questa partita. Giocherà Lorenzo Insigne dopo i fastidi alla schiena: dovrebbe partire a sinistra con Politano che agirebbe da finto centravanti, poi spazio a Elmas che ancora una volta si dovrà adattare ad agire come esterno di destra. A centrocampo le scelte sono quasi obbligate: dovremmo avere una mediana a tre con Zielinski che arretra la sua posizione mettendosi al fianco del frangiflutti Bakayoko, come altra mezzala avremo Fabian Ruiz con l’unica alternativa che sarebbe rappresentata da Lobotka, in ballottaggio per una maglia da titolare. In difesa abbiamo detto di Koulibaly, che è guarito dal Coronavirus: il senegalese sarà schierato al fianco di Nikola Maksimovic e davanti a Meret, resta fuori dai giochi Manolas ma si rivede Ghoulam che potrebbe prendere il posto di terzino sinistro facendo rifiatare Mario Rui, a destra invece verrà confermato Di Lorenzo.

LE SCELTE DI MARTINEZ

Diego Martinez punta sul 4-3-3 per Napoli Granada, tendenzialmente confermando quanto si è visto settimana scorsa: in difesa però dovrebbe esserci German Sanchez che sarà squalificato per la prossima di campionato, dunque lui al posto di Duarte con Vallejo altro centrale e Foulquier e Neva che saranno i due terzini. In porta giocherà Rui Silva; a centrocampo Gonalons sarà ancora una volta il regista posizionato davanti alla difesa, ai suoi lati dovremmo vedere ancora una volta Montoro e Yangel Herrera anche se Eteki si candida per avere un posto dal primo minuto. Nel tridente offensivo scalpitano Puertas e Soro: entrambi possono prendersi il posto sull’esterno sinistro scalzando così Machis, che però resta favorito per completare una linea che prevede anche Kenedy, a segno nella partita di andata tre minuto dopo la rete del vantaggio, e Jorge Molina che si muoverà come prima punta, e che di fatto non ha reali alternative nel ruolo visti gli infortuni.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Ni. Maksimovic, Ghoulam; Fabian Ruiz, T. Bakayoko, Zielinski; Elmas, Politano, L. Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso

GRANADA (4-3-3): Rui Silva; Foulquier, G. Sanchez, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Y. Herrera; Kenedy, J. Molina, Machis. Allenatore: Diego Martinez



