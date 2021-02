Probabili formazioni Napoli Granada/ Quote: emergenza in attacco per Gattuso

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GRANADA: CHI IN CAMPO STASERA?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Napoli Granada, atteso incontro per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa league, messo in programma oggi al San Paolo alle ore 18.55. Siamo infatti impazienti di conoscere quali saranno le mosse di Gattuso come di Martinez che si annuncia bollente, tenendo anche in mente che entrambi gli allenatori contano oggi non pochi assenti annunciati. Sia in casa campana che nello spogliatoio spagnolo infatti le assenze sono numerose e anche di gran peso: non sarà dunque facile fissare il miglior 11 oggi. Specie per Gennaro Gattuso, che approda al turno avendo da riscattare il pesante 2-0 segnato nel turno di andata e che naturalmente rende molto difficile la qualificazione del Napoli agli ottavi di finale di Europa league, Andiamo dunque a studiare le probabili formazioni di Napoli Granada, a poche ore dal fischio d’inizio.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè l’incontro non si annuncia dei più facili per i campani, ecco che alla vigilia del fischio d’inizio non facciamo fatica a consegnare agli azzurri il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet poi per l’1×2 della partita ha segnato a 1.62 il successo del Napoli contro il più alto 5.50 segnato a favore del Braga: il pareggio è stato dato a 3.85.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GRANADA

LE MOSSE DI GATTUSO

Come abbiamo accennato prima, complici le tante assenze annunciate, sarà complicato per Gennaro Gattuso segnare il proprio 11 che pure, proprio a causa di questi out (pesanti specie in attacco), potrebbe oggi conformarsi sul 4-3-3. Una mossa doverosa specie se consideriamo che alla vigilia del match di Europa league, Osimhen è indisponibile e pure Dries Mertens non pare pronto per la maglia da titolare: sarà spazio dal primo minuto per Politano, Insigne ed Elmas, tra i pochi superstiti nel reparto. Per il centrocampo sarà spazio dal primo minuto per Bakayoko in cabina di regia, con Fabian Ruiz e Zielinski che gli faranno compagnia dal primo minuto. Maglie poi già consegnate in difesa, dove riabbracceremo dopo lunga assenza Kalidou Koulibaly: al suo fianco non mancherà Maksimovic, mentre toccherà al duo Di Lorenzo-Mario Rui coprire le fasce esterne del reparto arretrato.

LE SCELTE DI MARTINEZ

Pure Diego Martinez conta non poco assenti annunciati per le probabili formazioni di Napoli-Granada: non ci sorprende dunque che il tecnico voglia optare un po’ per lo stesso 11 visto anche nel turno di andata (e che ha fatto molto bene, andando a vincere per 2-0). Ecco che allora risulta ancora una volta indispensabile in difesa la coppia formata da Duarte e Vallejo, mentre saranno Foulquier e Neva ad agire in corsia. Per il centrocampo dovrebbe sede riconferma del duo Gonalons-Herrera, anche se non è da escludere un posto dal primo minuto per Eteki, sempre pronto in panchina (specie se ricordiamo che l’ex Manchester City appare un poco acciaccato). In attacco rimarrà fondamentali poi Kenedy, che ha castigato gli azzurri all’andata: con lui come esterno del reparto offensivo vedremo l’ex udinese Machis, con Montoro trequartista e Molina prima punta titolare.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Elmas. All. Gattuso

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Herrera, Gonalons; Machis, Montoro, Kenedy; Molina All. Martinez





© RIPRODUZIONE RISERVATA