Probabili formazioni Napoli Inter/ Diretta tv: che modulo per Mazzarri? (Supercoppa Italiana 2024)

Le probabili formazioni di Napoli Inter ci accompagnano verso la finale di domani sera per la Supercoppa Italiana 2024, prima volta del format a quattro squadre, però con i campioni d’Italia e i detentori della Coppa Italia che sono arrivati in finale. Per il Napoli del grande ex Walter Mazzarri il 3-0 rifilato alla Fiorentina è stato un vero e proprio toccasana in un periodo complicato, ma sarà la sfida di domani sera contro l’Inter a dirci se i partenopei possano dirsi davvero guariti.

Anche l’Inter ha vinto 3-0 la propria semifinale, con una dimostrazione di superiorità davvero netta nei confronti della Lazio. I nerazzurri di Simone Inzaghi vincono e convincono, segnano tanto e subiscono pochissimo, la Supercoppa Italiana può essere l’occasione per mettere un primo titolo in bacheca e iniziare così a concretizzare i meriti della prima metà della stagione. Tutto questo premesso, adesso scopriamo quali siano le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Napoli Inter.

DIRETTA NAPOLI INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SUPERCOPPA ITALIANA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Inter sarà visibile in chiaro per tutti su Canale 5, essendo la Supercoppa Italiana un’esclusiva delle reti Mediaset. Questo significa quindi che per la diretta streaming video bisognerà affidarsi ai servizi forniti da Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

LE SCELTE DI MAZZARRI

Il tema principale delle probabili formazioni di Napoli Inter riguarda il modulo partenopeo: Walter Mazzarri potrebbe insistere sulla “sua” difesa a tre già schierata contro la Fiorentina. In questo caso, davanti al portiere Gollini dovrebbero esserci Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus; il centrocampo passerebbe a quattro uomini con Mazzocchi a destra, il regista Lobotka e Zielinski nel cuore della mediana e sulla sinistra l’avanzato Mario Rui; infine, in attacco l’ex Politano a destra, Simeone centravanti e Kvaratskhelia naturalmente a sinistra. Con il modulo 4-3-3 invece Mario Rui arretrerebbe in difesa, mentre in mediana si aggiungerebbe Cajuste al fianco di Lobotka e Zielinski, a discapito di Mazzocchi.

LE MOSSE DI INZAGHI

Sembra tutto molto chiaro per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Napoli Inter, forse con un solo vero dubbio tra gli undici titolari, a meno di un turnover però francamente improbabile in una finale. Naturalmente il modulo è il 3-5-2, con Sommer in porta protetto dalla difesa a tre formata da Pavard, Acerbi e Bastoni; il ballottaggio potrebbe essere quello tra Darmian e Dumfries per il ruolo da esterno destro nel folto centrocampo a cinque dei nerazzurri che poi proseguirà con Barella, il regista Calhanoglu, Mkhitaryan ed infine Dimarco sulla sinistra, con Frattesi che sarà come sempre la prima alternativa per la mediana dell’Inter; infine, non ci possono essere dubbi sulla coppia d’attacco nerazzurra, perché saranno titolari naturalmente Lautaro Martinez e Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: IL TABELLINO

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.











