Probabili formazioni Napoli Inter/ Diretta tv, Koulibaly e Sensi out? (Coppa Italia)

Studiamo le probabili formazioni di Napoli Inter, ritorno della semifinale di Coppa Italia 2019-2020: si gioca alle ore 20:45 di giovedì 5 marzo, la data non è stata modificata nonostante l’ampia emergenza Coronavirus che ha creato rinvii e polemiche a non finire. I nerazzurri avrebbero dovuto giocare sul campo della Juventus domenica sera, non lo hanno fatto e la sfida scudetto è slittata a maggio; ce l’hanno fatta – è il caso di dirla – i partenopei che hanno battuto il Torino al San Paolo e hanno preso il largo, per il momento, in chiave sesto posto. Parlando invece di quello che interessa qui, la semifinale di andata in Coppa Italia si era risolta con la vittoria del Napoli grazie al gol di Fabian Ruiz: avendo espugnato San Siro, gli azzurri hanno ora due risultati su tre a disposizione per prendersi la finale (che non giocano dal 2014), mentre l’Inter dovrà necessariamente vincere e farlo segnando almeno due reti. Vediamo dunque in che modo i due allenatori, tenendo conto delle varie indisponibilità, potrebbero sistemare i loro giocatori sul terreno di gioco del San Paolo analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Napoli Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Inter, come per tutte le partite di Coppa Italia, sarà trasmessa dalla televisione di stato: l’appuntamento con la semifinale di ritorno è previsto su Rai Uno (disponibile anche in alta definizione) e come sempre potrete assistere alle immagini anche attraverso il sito www.raiplay.it, dunque sul sito ufficiale che fornisce la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, a tutti coloro che potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

LE SCELTE DI GATTUSO

Le probabili formazioni di Napoli Inter ci consegnano un Gennaro Gattuso che dovrebbe tornare a far giocare i titolari: il turnover è stato fatto in campionato, dunque al netto degli infortunati (ancora Koulibaly) e di chi ha comunque perso il posto – Meret – le scelte del tecnico verteranno sul 4-3-3 “classico”. Vale a dire, Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne con Manolas a fare coppia centrale con Nikola Maksimovic; in mezzo al campo il ritorno di Demme a comandare il reparto piazzandosi davanti alla difesa, va in panchina Lobotka mentre potrebbero giocare ancora Fabian Ruiz e Zielinski, in questo momento i due titolari sulle mezzali insidiati da Elmas più che da Allan. Nel tridente offensivo invece ci sarà Mertens, che ha recentemente ritoccato il record di gol con la maglia del Napoli e prenderà il posto di Milk al centro del reparto d’attacco; conferma per Lorenzo Insigne che è stato titolare anche sabato sera, mentre a destra Callejon giocherà in luogo dell’ex Politano che potrà eventualmente essere utile a gara in corso.

I DUBBI DI CONTE

Antonio Conte ha recuperato tutti tranne Sensi: Handanovic avrebbe dovuto giocare contro la Juventus e potrebbe farlo giovedì sera, davanti a lui potenzialmente dovrebbe essere in campo la difesa migliore e cioè, al momento, quella comandata da De Vrij con Alessandro Bastoni preferito a Godin e Skriniar che agirà sul centrodestra. A centrocampo invece dovrebbe esserci Eriksen, pronto a prendere il posto che all’andata era stato di Sensi; con il recupero di Gagliardini, l’ex Atalanta si candida ad avere una maglia che potrebbe anche strappare a Brozovic, con il croato comunque titolare il ballottaggio riguarderà Barella, senza dimenticarsi ovviamente di Matias Vecino. Sulle fasce invece i testa a testa sono Candreva-Moses e Biraghi-Ashley Young; possibile che l’inglese ex Manchester United torni a giocare ma bisognerà vedere quello che Conte deciderà di fare. Le idee appaiono invece chiare per quanto riguarda il tandem d’attacco: il tecnico salentino andrà con il duo migliore, ovvero quello formato da Romelu Lukau e Lautaro Martinez, nel tentativo di qualificarsi per la finale di Coppa Italia.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Ni. Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Meret, Karnezis, Hysaj, Luperto, Allan, Lobotka, Elmas, Politano, Milik, Lozano

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Malcuit, Koulibaly, F. Llorente, Younes

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, A. Young; L. Martinez, R. Lukaku

A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Moses, Vecino, Borja Valero, Barella, Biraghi, A. Sanchez, Se. Esposito

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: Sensi



© RIPRODUZIONE RISERVATA