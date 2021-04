Probabili formazioni Napoli Inter/ Diretta tv: Osimhen oppure Mertens?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Napoli Inter ci consentono di presentare il grande posticipo di domenica sera allo stadio Maradona-San Paolo, che sarà naturalmente il piatto forte in conclusione della trentunesima giornata di Serie A tra i padroni di casa partenopei di Gennaro Gattuso e gli ospiti nerazzurri di Antonio Conte.

Una partita di enorme fascino, la cui vittoria significherebbe per il Napoli un enorme passo avanti verso il quarto posto e per l’Inter invece il sigillo di fatto definitivo su uno scudetto in ogni caso ormai vicino. Gli azzurri arrivano dal successo contro la Sampdoria a Marassi al termine di una prestazione molto buona, la capolista tuttavia risponde con addirittura undici vittorie consecutive, delle quali l’ultima domenica scorsa a San Siro contro il Cagliari. Di certo ci aspettiamo un posticipo di lusso: tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Inter.

DIRETTA NAPOLI INTER IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Inter sarà garantita in esclusiva agli abbonati di Sky Sport, che infatti trasmette sette partite di Serie A ad ogni giornata, compreso il posticipo di prima serata della domenica. Questo dunque significa che gli abbonati alla televisione satellitare avranno a disposizione la diretta streaming video di questo incontro tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

LE MOSSE DI GATTUSO

Le probabili formazioni di Napoli Inter lasciano qualche dubbio ancora a Gennaro Gattuso per questo suo speciale “derby” con i nerazzurri. Il primo è già in porta: chi sarà domani sera tra Ospina e Meret l’estremo difensore del Napoli? Altro dubbio sarà a sinistra della linea a quattro della difesa del Napoli, dove Mario Rui ed Hysaj daranno vita ad un altro ballottaggio ormai classico per completare la retroguardia con Di Lorenzo a destra e i due centrali Manolas e Koulibaly. Procedendo poi in avanti con il 4-2-3-1 di riferimento per i partenopei, ecco che in mediana i due titolari dovrebbero essere Fabia Ruiz e Demme, mentre sulla trequarti bisogna fare i conti con la squalifica di Lozano che spalanca le porte all’ex Politano come esterno destro. Trequartista centrale sarà Zielinski, sulla sinistra naturalmente Insigne, infine ecco l’altro grande tormentone per mister Gattuso, che infatti deciderà solamente in extremis se schierare Osimhen (forse leggermente favorito) oppure Mertens come prima punta.

Probabili formazioni Juventus Genoa/ Quote, Cuadrado sfida Zappacosta

LE SCELTE DI CONTE

Per quanto riguarda la capolista, le probabili formazioni di Napoli Inter vedono soprattutto il ritorno di Barella nel cuore del solito modulo 3-5-2 per Antonio Conte. Cominciando dalla difesa, naturalmente non ci saranno sorprese e quindi ecco tra i pali capitan Handanovic e davanti a lui Skriniar, De Vrij e Bastoni, nelle ultime settimane praticamente imperforabili (quattro gol subiti dall’Inter nelle ultime 13 partite). Si può fare lo stesso discorso in attacco, dove Lukaku e Lautaro Martinez formeranno ovviamente la coppia titolare che è imprescindibile per le sorti della squadra nerazzurra. Gli interrogativi si concentrano a centrocampo, ma nemmeno troppo: il riferimento è naturalmente a maglie già assegnate come quella di Hakimi sulla fascia destra, più Barella e Brozovic nel cuore della mediana che dovrebbe essere completata da Eriksen, che appare infatti favorito rispetto a Sensi, mentre come esterno sinistro sembra favorito Darmian nei confronti di Perisic dal primo minuto grazie alle ottime recenti prestazioni, anche se il croato è ormai ristabilito.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; F. Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.



