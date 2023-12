PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER/ Diretta tv: Zielinski è ancora in dubbio (Serie A, 2 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: A CENTROCAMPO

Walter Mazzarri per le probabili formazioni di Napoli Inter dovrebbe proseguire sulla strada del modulo 4-3-3, quindi per ora niente difesa a tre e sono invece tre le maglie da assegnare nel centrocampo partenopeo. Di base ci dovrebbero essere i “titolarissimi” per una partita così importante, infatti giocheranno regolarmente Zambo Anguissa e il regista Lobotka, mentre Zielinski è in bilico per un fastidio alla coscia destra e di conseguenza Elmas potrebbe prendere il suo posto.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA/ Diretta tv: Karsdorp oppure Kristensen? (Serie A, 2 dicembre 2023)

Sul fronte nerazzurro, naturalmente per il mister Simone Inzaghi il modulo di riferimento è sempre il 3-5-2, nel quale anche a centrocampo ci aspettiamo il rientro dei big rimasti (del tutto o almeno parzialmente) a riposo contro il Benfica. Innanzitutto, l’allarme sembra essere rientrato per Dumfries, che di conseguenza sarà il titolare a destra per aprire la folta linea del centrocampo a cinque che proseguirà poi naturalmente con il regista Calhanoglu affiancato dalle due mezzali Barella e Mkhitaryan (favorito su Frattesi in un ballottaggio ormai classico) ed infine a sinistra tornerà dal primo minuto Dimarco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ George Puscas cerca il rilancio (14^ giornata, 2-3 dicembre 2023)

CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Napoli Inter presentiamo la partita di domani sera allo stadio Diego Armando Maradona, che sarà evidentemente il big-match per la quattordicesima giornata di Serie A. I padroni di casa del Napoli si sono da poco affidati a Walter Mazzarri, che ha vinto sul campo dell’Atalanta e poi ha perso in Champions League contro il Real Madrid. Questo difficile ritorno prosegue con la sfida all’Inter, che potrebbe dirci in maniera chiara se il Napoli potrà davvero difendere il meraviglioso scudetto che porta sul petto, oppure se dovrà pensare soprattutto a difendere la posizione tra le prime quattro per la prossima Champions League.

Probabili formazioni Monza Juventus/ Quote: il duello Colpani vs Chiesa (Serie A, 1 dicembre 2023)

Settimana a dir poco tosta anche per l’Inter, che dopo il pareggio sul campo della Juventus e la pirotecnica rimonta di Lisbona affronta la terza trasferta di lusso consecutiva. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi una vittoria consentirebbe di eliminare forse definitivamente una rivale molto pericolosa nella corsa allo scudetto, oltre che inviare un messaggio forte a tutte le altre, perché ovviamente espugnare Napoli sarebbe la conferma della forza dell’Inter. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Inter.

DIRETTA NAPOLI INTER STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Inter sarà una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in esclusiva in diretta streaming video per gli abbonati alla piattaforma DAZN, di conseguenza non sarà disponibile una diretta tv nel senso “classico” del termine, anche se si potrà vedere il match anche su televisori dotati di connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

LE MOSSE DI MAZZARRI

Walter Mazzarri vivrà una sfida molto particolare e per le probabili formazioni di Napoli Inter dovrebbe proseguire sulla strada del modulo 4-3-3, tracciata dai suoi predecessori. Quanto ai nomi degli undici titolari, potremmo vedere Meret in porta, ma resta in corsa pure Gollini; la difesa sarà a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e l’ex Juan Jesus da destra a sinistra, anche se Natan potrebbe anche allargarsi a sinistra, a discapito del brasiliano con Ostigard invece nella coppia centrale; a centrocampo sicuri Zambo Anguissa e Lobotka, invece Zielinski è in bilico e potrebbe prendere il suo posto Elmas; davanti ecco l’altro ex Politano, ma soprattutto si dovrebbe rivedere titolare Osimhen, naturalmente come centravanti del tridente del Napoli, completato senza dubbio da Kvaratskhelia come ala sinistra.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Napoli Inter vedranno naturalmente Simone Inzaghi confermare il suo modulo 3-5-2, con i rientri di molti big rimasti almeno parzialmente a riposo contro il Benfica. In difesa la coperta è un po’ corta, allora ci aspettiamo Sommer in porta e davanti a lui il terzetto con Darmian, De Vrij e Acerbi anche se si punta a riavere Bastoni, almeno in panchina; l’allarme dovrebbe invece essere rientrato per Dumfries, che di conseguenza sarà il titolare a destra per aprire la folta linea del centrocampo a cinque che proseguirà poi naturalmente con Barella, il regista Calhanoglu, Mkhitaryan (favorito su Frattesi) ed infine a sinistra Dimarco; le riserve hanno dato buone risposte anche in attacco a Lisbona, ma per questa super sfida ci aspettiamo naturalmente titolare in avanti la coppia di riferimento, formata come al solito da Thuram e Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA