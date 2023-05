Probabili formazioni Napoli Inter/ Diretta tv: tra festa e turnover (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Napoli Inter presentiamo una partita sicuramente affascinante ma anche molto particolare nella trentaseiesima giornata di Serie A. In un certo senso, sarà una festa per due: il Napoli torna a giocare davanti ai suoi tifosi per la seconda volta dopo la certezza matematica della vittoria dello scudetto, mentre l’Inter arriva dal trionfo nel derby che ha spalancato ai nerazzurri le porte della finale di Champions League, con cui Simone Inzaghi potrebbe entrare nella leggenda.

Probabili formazioni Juventus Cremonese/ Quote: Vlahovic vs Ciofani, chi la spunterà?

Il Napoli però ormai gioca solo per festeggiare il suo trionfale campionato, mentre l’Inter deve ancora blindare definitivamente un posto fra le prime quattro in classifica, avrà mercoledì la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina e sullo sfondo naturalmente si staglia già Istanbul e la finale del 10 giugno contro il Manchester City. Tutto questo potrebbe ripercuotersi naturalmente anche sulle scelte dei due allenatori, andiamo allora ad esaminare le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Napoli Inter.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI/ Quote, una partita speciale per Armando Izzo

DIRETTA NAPOLI INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Inter sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

LE MOSSE DI SPALLETTI

Non ci sono più particolari esigenze, quindi tutto sarebbe valido per Luciano Spalletti, ma considerando il prestigio della partita indichiamo i titolari nelle probabili formazioni di Napoli Inter per i partenopei. Nel modulo 4-3-3 dovrebbero quindi esserci poche sorprese, con Meret in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera da destra a sinistra (anche perché Mario Rui è ancora assente); ecco poi il terzetto titolare di centrocampo con Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski; attenzione invece al tridente d’attacco, con Elmas favorito a destra su Politano (mentre Elmas è assente), poi naturalmente Osimhen centravanti e Kvaratskhelia ala sinistra, sperando però che l’influenza non faccia brutti scherzi per l’attaccante nigeriano, capocannoniere del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Mosse 35^ giornata: ancora turnover per Spalletti?

LE SCELTE DI INZAGHI

Situazione diversa per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Napoli Inter, tra la semifinale di Champions League e la finale di Coppa Italia. Il modulo nerazzurro sarà naturalmente il 3-5-2 con Onana in porta; davanti a lui Darmian e Bastoni, mentre De Vrij potrebbe essere favorito su Acerbi per far riposare il nuovo perno della difesa dell’Inter; a centrocampo ecco a destra Dumfries, poi Barella, Brozovic e Calhanoglu naturalmente nel cuore della mediana anche perché Mkhitaryan è assente, infine a sinistra potrebbe esserci Gosens al posto di Dimarco; in attacco turnover almeno parziale, con Correa che potrebbe togliere il posto a Lautaro Martinez (ma su questo è difficile sbilanciarsi) e Lukaku che invece è certamente favorito su Dzeko in questa alternanza ormai diventata un classico nerazzurro.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lukaku. All. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA