PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER/ Quote, Simeone vs Lautaro: il duello argentino (Supercoppa Italiana 2024)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: IL DUELLO

Nelle probabili formazioni di Napoli Inter scegliamo un duello argentino tra Giovanni Simeone e Lautaro Martinez, connazionali e pure colleghi di reparto. Per il Cholito naturalmente i numeri stagionali sono decisamente più modesti rispetto a quelli del Toro: sono stati mesi spesso complicati per Simeone, che ha trovato poco spazio anche durante le assenze di Osimhen, perché c’era Giacomo Raspadori come prima alternativa. Ultimamente però qualcosa è cambiato, Simeone è stato titolare e ha segnato contro la Fiorentina e di conseguenza dovrebbe essere titolare anche stasera.

Simeone giocherebbe dunque contro l’Inter che fu di suo padre e che naturalmente adesso è di Lautaro Martinez, che in campionato ha segnato 18 gol in altrettante partite giocate. In Supercoppa Italiana l’anno scorso Lautaro sigillò il trionfo per 3-0 dell’Inter contro i cugini del Milan segnando appunto il terzo gol con un gesto tecnico sopraffino. Il duello naturalmente è tutto a favore proprio del nerazzurro per quanto riguarda i numeri, ma Simeone vuole cambiare la propria stagione e oggi ha una grande occasione per lasciare un segno pesante. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI INTER: LE SCELTE PER LA FINALE DI SUPERCOPPA

Leggiamo le probabili formazioni di Napoli Inter per capire quali potrebbero essere le scelte del grande ex Walter Mazzarri e di Simone Inzaghi la finale di Supercoppa Italiana 2024, che questa sera a Riad completerà la prima volta del format a quattro squadre, però con finalisti i campioni d’Italia e i detentori della Coppa Italia, come sempre nella storia. Per il Napoli il 3-0 rifilato alla Fiorentina è stato un vero e proprio toccasana in un periodo complicato, ma sarà la sfida contro l’Inter, vincente 0-3 al Maradona in campionato, a dirci se i partenopei possano dirsi davvero guariti.

Anche l’Inter ha vinto 3-0 la propria semifinale, con una dimostrazione di superiorità anzi ancora più netta nei confronti della Lazio in una partita sempre dominata. I nerazzurri molto spesso vincono e convincono, di certo sanno sia segnare tanto sia subire pochissimo, la Supercoppa Italiana può essere l’occasione per mettere un primo titolo in bacheca e iniziare così a concretizzare i meriti stagionali con una soddisfazione tangibile. Tutto questo premesso, adesso scopriamo quali siano le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Inter secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i nerazzurri, formalmente in trasferta: il segno 2 infatti è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,35 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

LE SCELTE DI MAZZARRI

Il tema principale delle probabili formazioni di Napoli Inter riguarda il modulo partenopeo: Walter Mazzarri potrebbe insistere sulla “sua” difesa a tre già schierata contro la Fiorentina. In questo caso, davanti al portiere Gollini dovrebbero esserci Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus; il centrocampo passerebbe a quattro uomini con Mazzocchi a destra, il regista Lobotka e Zielinski nel cuore della mediana e sulla sinistra l’avanzato Mario Rui; infine, in attacco l’ex Politano a destra, Simeone centravanti e Kvaratskhelia naturalmente a sinistra. Con il modulo 4-3-3 invece Mario Rui arretrerebbe in difesa, mentre in mediana si aggiungerebbe Cajuste al fianco di Lobotka e Zielinski, a discapito di Mazzocchi.

LE MOSSE DI INZAGHI

Sembra tutto molto chiaro per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Napoli Inter, forse con un solo vero dubbio tra gli undici titolari, a meno di un turnover però francamente improbabile in una finale. Naturalmente il modulo è il 3-5-2, con Sommer in porta protetto dalla difesa a tre formata da Pavard, Acerbi e Bastoni; il ballottaggio potrebbe essere quello tra Darmian e Dumfries per il ruolo da esterno destro nel folto centrocampo a cinque dei nerazzurri che poi proseguirà con Barella, il regista Calhanoglu, Mkhitaryan ed infine Dimarco sulla sinistra, con Frattesi che sarà come sempre la prima alternativa per la mediana dell’Inter; infine, non ci possono essere dubbi sulla coppia d’attacco nerazzurra, perché saranno titolari naturalmente Lautaro Martinez e Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: IL TABELLINO

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.











