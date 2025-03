PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: CONTE VS INZAGHI, SUPER DUELLO

Intrecci speciali nelle probabili formazioni Napoli Inter: il big-match scudetto di Serie A è anche la sfida fra Antonio Conte e Simone Inzaghi, ai tempi scelto dai dirigenti nerazzurri come erede del pugliese anche per l’utilizzo dello stesso modulo 3-5-2. Inzaghi gli ha dato in questi anni un’interpretazione differente, mentre Conte al Napoli lo aveva abbandonato, prima di rispolverarlo in un periodo di difficoltà. Le mosse dei due allenatori saranno quindi ancora più stuzzicanti, in una partita che potrebbe avere effetti anche oltre alla differenza in classifica, che in ogni caso non sarà decisiva al fischio finale.

Il Napoli però, dopo tre pareggi e la sconfitta a Como, avrebbe bisogno di reagire nel momento più importante, altrimenti c’è il rischio che l’ambiente (più ancora che la squadra) alzi bandiera bianca prima del tempo. L’Inter quindi, dopo il sorpasso grazie alla vittoria sul Genoa, ha una grande occasione anche dal punto di vista psicologico, ma deve a sua volta superare le difficoltà negli scontri diretti che hanno caratterizzato la stagione nerazzurra. Insomma, ci sono mille motivi per curiosare ora nelle probabili formazioni Napoli Inter: cosa ci attenderà al Maradona?

TRICOLORI FAVORITI? PRONOSTICO E QUOTE

Il momento favorevole ai nerazzurri potrebbe incidere anche sul pronostico per Napoli Inter: le quote Snai danno favoriti i nerazzurri a 2,35 per il segno 2, contro 3,10 in caso di pareggio o 3,15 per il ritorno alla vittoria del Napoli proprio oggi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

DUE ASSENZE PESANTI PER CONTE

Con tutto il rispetto per Mazzocchi, pesano ovviamente le assenze di Zambo Anguissa e Neres per Antonio Conte nelle probabili formazioni Napoli Inter. Il ko dell’erede di Kvara ha portato al ritorno al 3-5-2, con Raspadori al fianco del grande ex Lukaku in attacco, mentre il forfait del centrocampista dovrebbe assegnare una maglia dal primo minuto a Billing al fianco di Lobotka e McTominay nel cuore del centrocampo partenopeo. Spinazzola è nettamente favorito su Olivera a sinistra, mentre a destra ecco un altro ex di turno, cioè Politano. Infine, in difesa è tutto chiaro perché non si discutono Meret in porta e davanti a lui il terzetto con capitan Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno.

PROBLEMI SULLE FASCE PER INZAGHI

Simone Inzaghi invece nelle probabili formazioni Napoli Inter ha problemi in porta e sulle fasce. Finora Josep Martinez ha fatto molto bene al posto di Sommer, ma oggi può essere l’esame di laurea; sulle fasce invece ci sono i titolari Dumfries e Dimarco, ma sono ko praticamente tutte le loro alternative, per cui il mister dovrà stare molto attento nella gestione. Per il resto, non ci aspettiamo particolari sorprese: Pavard, Acerbi e Bastoni nella difesa a tre; Barella, il ritorno di Calhanoglu come titolare in regia e Mkhitaryan nel cuore del centrocampo; infine in attacco riecco Thuram, che ha lavorato alo scopo di essere di nuovo al fianco di Lautaro Martinez proprio per la partita di oggi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: IL TABELLINO

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Inzaghi.