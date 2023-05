PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER/ Quote, allarme rientrato per Victor Osimhen

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: GLI ASSENTI

Due assenti sicuri, tre possibili nelle probabili formazioni di Napoli Inter: campionato finito in anticipo sia per Hirving Lozano, sponda partenopea, che Milan Skriniar, lato nerazzurro, e del difensore slovacco bisogna ricordare che per lui potrebbe essere terminata anche l’esperienza con l’Inter, visto che l’accordo con il Psg, ancora da ufficializzare, sembrerebbe comunque cosa fatta. Può rientrare eventualmente Mario Rui: deciderà Luciano Spalletti, il terzino sinistro portoghese ha purtroppo mancato la partita dello scudetto ma ha comunque dato il suo ben ampio contributo al tricolore.

Ci sono poi altri calciatori che potrebbero farcela: Victor Osimhen non si è allenato negli ultimi giorni a causa di un attacco influenzale, ma è recuperato e dunque allarme rientrato per l’attaccante nigeriano. Inoltre, martedì sera Henrikh Mkhitaryan ha dovuto abbandonare la semifinale di Champions League per un risentimento alla coscia, dopo aver provato per una manciata di secondi a tornare in campo: la finale di Istanbul si avvicina, dunque è del tutto plausibile che Simone Inzaghi scelga di tenere a riposo la mezzala armena che, una volta di più, si è rivelata determinante nello spingere l’Inter alla finale di Champions League. (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI INTER: CHI GIOCA AL MARADONA?

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Napoli Inter: il big match del Diego Armando Maradona si gioca alle ore 18:00 di domenica 21 maggio, per la 36^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Sarebbe potuta essere la sfida scudetto, non sarà così: i partenopei hanno vinto il tricolore con largo anticipo e ora giocano semplicemente per provare a raggiungere quota 90 punti e migliorare il record che avevano timbrato con Maurizio Sarri, oltre al fatto che ovviamente vincere contro una grande rappresenta comunque motivo di orgoglio.

L’Inter, qualificata alla finale di Champions League, ha giustamente e comprensibilmente la testa a Istanbul: la recente striscia di vittorie in Serie A ha sensibilmente avvicinato la Top 4, sostanzialmente certa con la penalizzazione della Juventus, e dunque Simone Inzaghi potrebbe anche permettersi qualche cambio nella sua squadra. Vedremo dunque quali saranno le scelte dei due allenatori per questo big match: mentre aspettiamo possiamo fare qualche valutazione e leggere insieme il quadro delle probabili formazioni di Napoli Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Napoli Inter, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,80 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,30 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 2,55 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

LE SCELTE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti torna a schierare i migliori per Napoli Inter: dopo il turnover di Monza, ecco il 4-3-3 delle grandi occasioni. In porta va Meret; difesa con Rrahmani e Kim Min-Jae a comporre la coppia centrale, poi Di Lorenzo a destra e Mathias Olivera che ancora una volta farà le veci di Mario Rui sul versante opposto. A centrocampo è Lobotka a comandare le operazioni; lo slovacco sta per concludere una stagione straordinaria, ma grande merito dello scudetto va anche alla solidità di Zambo Anguissa e le qualità di Zielinski, anche se il polacco non sempre è stato costante. I punti di domanda si aprono nel tridente offensivo: data per scontata la presenza di Kvaratskhelia a sinistra, il laterale destro uscirà dal ballottaggio tra Elmas e Politano con il macedone favorito rispetto all’ex di giornata. Osimhen invece si è fermato in settimana a causa dell’influenza: dovrebbe farcela, nel caso sarebbe testa a testa tra Raspadori e Giovanni Simeone per prenderne il posto.

GLI 11 DI INZAGHI

Abbiamo detto del possibile turnover di Simone Inzaghi per Napoli Inter: sicuramente mancherà Mkhitaryan e con lui Skriniar, in difesa a protezione di Onana c’è una buona possibilità per De Vrij che farebbe rifiatare Acerbi, mentre vanno per la conferma sia Darmian che Alessandro Bastoni (in questi due casi l’alternativa è D’Ambrosio). Sulle corsie laterali ci sarebbero Bellanova e Gosens: il tedesco appare leggermente in vantaggio per la corsia sinistra, lasciando in panchina Dimarco, l’ex Cagliari invece dovrebbe comunque perdere il ballottaggio con Dumfries. In mezzo al campo se la giocano Asllani e Gagliardini, ma con Brozovic che dovrebbe essere regolarmente il regista e Calhanoglu che tornerà a occupare la mezzala; Barella sarà l’altro interno nel settore nevralgico dell’Inter. I cambi arrivano davanti: naturalmente Inzaghi potrebbe poi operare scelte diverse, ma al momento pare che la coppia offensiva per il Maradona possa essere quella formata da Romelu Lukaku e Joaquin Correa, dunque con Lautaro Martinez e Dzeko che partirebbeo dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; R. Lukaku, J. Correa. Allenatore: Simone Inzaghi











