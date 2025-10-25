Probabili formazioni Napoli Inter, le quote e le ultime notizie su moduli e titolari per il big-match di Serie A, oggi sabato 25 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: CHI GIOCA LA SUPER SFIDA AL MARADONA?

L’attesa è tutta per la super sfida allo stadio Diego Armando Maradona e allora adesso è giunto il momento di presentare le probabili formazioni Napoli Inter, che sarà naturalmente il piatto forte dell’ottava giornata di Serie A. Una piccola rivincita della corsa scudetto dell’anno scorso tra due squadre a pari punti in classifica, ma che vivono momenti molto diversi.

Per Antonio Conte infatti questo è il primo momento veramente difficile da quando siede sulla panchina del Napoli: dopo la sosta sono arrivate la sconfitta a Torino e soprattutto il tracollo ad Eindhoven in Champions League, sei gol subiti in una sola partita che sono clamorosi ancor più per una squadra di Conte, che di solito è un maestro di solidità.

Cristian Chivu invece aveva iniziato con qualche difficoltà, ma adesso l’eroe del Triplete e l’Inter sono in luna di miele: sette vittorie consecutive, dopo la sosta il colpo a Roma in campionato e il poker contro l’Union Saint Gilloise in Champions League, tutto sembra funzionare sia in termini di gioco sia di risultati e Napoli potrebbe permettere di spiccare il volo.

Certo, giocare contro una squadra di Conte affamata di riscatto non è mai facile per nessuno, forse i nerazzurri avrebbero preferito un Napoli più “tranquillo” e invece al San Paolo sarà un sabato per cuori forti, quindi adesso possiamo cercare di scoprire insieme chi saranno i titolari nelle probabili formazioni Napoli Inter…

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo alle quote Snai per il pronostico è doveroso prima del big-match Napoli Inter: il momento sorride ai nerazzurri, che sono infatti favoriti pur giocando in trasferta. Il segno 2 è quotato a 2,50, contro il 3,00 per il segno X, quasi identico al valore di 3,05 in caso di successo partenopeo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

CHI DI PUNTA PER CONTE?

La notizia della vigilia per Antonio Conte nelle probabili formazioni Napoli Inter è che Hojlund non ha recuperato, a questo punto si potrebbe andare con Neres “falso 9” che potrebbe anche essere una variabile interessante per rilanciare gli azzurri in difficoltà. Out anche Meret, in porta giocherà quindi Milinkovic-Savic, davanti a lui Di Lorenzo e Beukema, poi Buongiorno che è favorito su Juan Jesus e Spinazzola che lo è su Olivera; tutto molto più chiaro a centrocampo, con Gilmour regista basso in assenza di Lobotka e più avanzato il classico quartetto con Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne e McTominay, che dovranno trascinare un Napoli un po’ in difficoltà negli altri reparti.

CERTEZZE PER CHIVU

Più definita la situazione sul front ospite delle probabili formazioni Napoli Inter. Il modulo è naturalmente il 3-5-2, possibile ballottaggio in porta ma con Sommer favorito su Martinez, in difesa ecco invece Akanji, Acerbi e Bastoni; dovrebbe essere tutto chiaro anche nel folto centrocampo a cinque che è quello classico ormai da anni, anche se con interpretazione oggi un po’ diversa. A destra Dumfries, poi Barella, Calhanoglu in cabina di regia, Mkhitaryan e come esterno sinistro Dimarco; in assenza di Thuram c’è la lotta fra Bonny (favorito) ed Esposito per affiancare davanti capitan Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: IL TABELLINO

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. All. Conte.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.