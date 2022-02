Probabili formazioni Napoli Inter/ Quote: ritorna Koulibaly (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Napoli Inter sono imperdibili, perché ci danno notizie fondamentali in vista della grande sfida che andrà in scena oggi allo stadio Diego Armando Maradona per la venticinquesima giornata di Serie A, una partita che potrà dire davvero molto sulla lotta scudetto, nella quale le formazioni di Luciano Spalletti e Simone Inzaghi recitano naturalmente entrambe da protagoniste. L’Inter deve subito reagire dopo la sconfitta nel derby di sabato scorso, a causa del ribaltone rossonero nello spazio di soli quattro minuti dopo una partita che i campioni d’Italia avevano a lungo ma vanamente dominato.

La sconfitta dell’Inter è stata una buona notizia per il Napoli, che alla domenica pomeriggio vincendo a Venezia si è portato a un solo punto dai campioni d’Italia (sia pure con una partita giocata in più): il sorpasso in vetta schiuderebbe al Napoli prospettive da sogno ed è logicamente il grande obiettivo dei padroni di casa partenopei. Per il momento, scopriamo quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Inter.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Inter in base alle quote Snai, che vedono leggermente favoriti gli ospiti nerazzurri. Il segno 2 è infatti quotato a 2,50, mentre in caso di vittoria casalinga del Napoli la quotazione per il segno 1 è pari a 2,70 volte la posta in palio. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello superiore: il segno X è proposto a 3,45.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Inter spicca per il grande ex Luciano Spalletti il ritorno di Koulibaly dopo la Coppa d’Africa che il difensore ha vinto con il suo Senegal. KK dovrebbe essere subito schierato al centro della difesa a quattro del Napoli per il big-match contro l’Inter, favorito sull’ex di turno Juan Jesus: in porta ci sarà certamente Ospina; ecco poi Di Lorenzo come terzino destro, Rrahmani al fianco di Koulibaly nella coppia centrale e Mario Rui sulla fascia sinistra.

Il modulo sarà per il Napoli il consueto 4-2-3-1: in mediana Zambo Anguissa è a sua volta al rientro dopo la Coppa d’Africa e si gioca con Lobotka la seconda maglia al fianco del sicuro titolare Fabian Ruiz; infine nel reparto offensivo l’altro ex nerazzurro Politano ed Elmas si giocano il posto da ala destra per affiancare il trequartista Zielinski e capitan Insigne nel terzetto alle spalle del centravanti Osimhen, con Mertens prima alternativa.

LE SCELTE DI INZAGHI

Squalificato e pure infortunato, il grande assente nelle probabili formazioni di Napoli Inter è Bastoni, di conseguenza Simone Inzaghi ha un dubbio in difesa, con Dimarco e D’Ambrosio che si contendono la maglia a disposizione per affiancare gli intoccabili Skriniar e De Vrij nella consueta difesa a tre davanti al portiere e capitano Handanovic. Un altro ballottaggio è quello (molto più consueto del precedente) tra Dumfries e Darmian, che si contendono il posto da esterno destro con l’olandese forse lievemente favorito.

Tutto dovrebbe essere invece chiaro nel resto della linea a cinque di centrocampo, che vedrà naturalmente titolari Barella, Brozovic e Calhanoglu nel cuore della mediana ed infine Perisic a sinistra e in ottima condizione di forma, vedi gol nel derby ed assist contro la Roma. Altro nome caldo è quello di Sanchez, che potrebbe insidiare il posto di Lautaro Martinez al fianco di Dzeko nel reparto offensivo.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, F. Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.



