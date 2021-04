Probabili formazioni Napoli Inter/ Quote, spazio per Darmian dal primo minuto?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER: CHI IN CAMPO OGGI?

Big match della 31^ giornata della Serie A è senza dubbio la sfida tra Napoli e Inter, che si accenderà solo questa sera alle ore 20.45 tra le mura dello Stadio San Paolo: vediamo quali sono le probabili formazioni della partita. Con lo scudetto a un passo e un avversario in gran condizione e tignoso come è quello azzurro, Conte (che già non è molto favorevole a fare turnover) schiererà oggi solo i suoi titolari più forti: il titolo italiano è ormai a un passo e la Benamata non può certo permettersi neppure mezzo passo falso.

Di conto un avversario tosto come è il Napoli, che tornato a vincere contro la Sampdoria solo pochi giorni fa (dopo il KO con la Juventus nel recupero) punta al colpaccio contro la capolista del campionato. Gli azzurri di Mister Gattuso sono super motivati: fermi alla quinta posizione in classifica, vogliono assolutamente strappare un pass che vale la prossima edizione della Champions league. Andiamo allora a controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Inter, sfida che ci annuncia certo bollente stasera .

QUOTE E PRONOSTICO

Per il big match di questa sera, ci pare complicato fissare un pronostico netto: pure il portale di scommesse Snai non esita a concedere ai nerazzurri il favore al successo al San Paolo. Per l’1×2 della partita, infatti la vittoria dell’Inter è stata data a 2.30, contro il più alto 3.05 segnato per l’affermazione del Napoli: il pareggio è stato valutato a 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

LE MOSSE DI GATTUSO

Per disegnare le probabili formazioni di Napoli Inter, Gattuso dovrebbe schierare il solio 4-2-3-1 farcito di titolari, dove pure si faranno sentire le assenze di Ospina (fermo in infermeria) come di Lozano, out per decisione del giudice sportivo. Ecco che allora questa sera avremo Meret sicuro tra i pali, con davanti il duo centrale in difesa composto da Koulibaly e Manolas: sull’esterno del reparto pronti Di Lorenzo e Mario Rui, questo appena favorito nel ballottaggio con Hysaj. Per il centrocampo via libera al tandem Demme-Fabian Ruiz (anche se Bakayoko è a disposizione dalla panchina), mentre sulla linea della trequarti dovrebbe essere posto per Zielinski, che pure non al 100% della forma (un piccolo fastidio muscolare). Nessun dubbio poi in attacco, oltre al consueto ballottaggio Mertens-Osimhen per la prima punta: Insigne e Politano completeranno lo schieramento sull’esterno.

LE SCELTE DI CONTE

Classico 3-5-2 per Mister Conte, dove saranno solo i big i titolari annunciati. Ecco che per la sfida al San Paolo il tecnico della Benamata non rinuncerà al classico terzetto in difesa composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni: Samir Handanovic, controllerà tutto dallo spazio tra i pali nerazzurri. A centrocampo riavremo dal primo minuto Barella (smaltito il turno di squalifica) come Eriksen (in pole su Sensi), con Brozovic fermo in cabina di regia: sull’esterno sarà spazio per Hakimi come pure per Darmian, appena favorito nel ballottaggio con Perisic. Certezze assolute poi in attacco: benchè Alexis Sanchez scalpiti dalla panchina, saranno ancora Lukaku e Lautaro Martinez i titolari in campo.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, M Ri; F Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens All. Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Barella, Darmian; Lukaku, L Martinez All. Conte



