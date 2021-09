Probabili formazioni Napoli Juventus/ Diretta tv, bianconeri a trazione azzurra?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS: QUALI SCELTE PER IL DIEGO MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Juventus iniziamo ad approcciarci al big match della terza giornata di Serie A 2021-2022: si gioca alle ore 18:00 di sabato 11 settembre, ed è una partita che i bianconeri hanno già l’urgenza di vincere essendo partiti malissimo in stagione. Il ritorno di Massimiliano Allegri è coinciso con un punto in due partite, contro squadre che lotteranno per salvarsi almeno sulla carta: sei anni fa il tecnico toscano aveva fatto anche peggio, ma con una squadra comunque diversa e avendo già visitato il campo della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI/ Quote, c'è Boris Radunovic al debutto!

Vola invece il Napoli: il conterraneo Luciano Spalletti ha assunto la guida della squadra e non ha sbagliato contro Venezia e Genoa, incamerando due vittorie importanti per prendere ritmo e ora provando a fare bottino pieno anche nella prima grande sfida, che potrebbe già dare un segnale forte alla stagione. Vedremo come andrà al Diego Armando Maradona, intanto mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una valutazione approfondita sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ROMA/ Quote, sarà spazio per El Shaarawy?

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Juventus sarà soltanto su DAZN: non sarà dunque una trasmissione televisiva in senso stretto, perché la piattaforma fornisce la visione degli eventi in diretta streaming video, o eventualmente con una smart tv dotata di connessione a internet. Naturalmente bisognerà essere abbonati al servizio; ricordiamo che DAZN è diventato il broadcaster ufficiale della Serie A per questa stagione, a Sky sono rimaste tre partite per turno (praticamente l’opposto di quanto accadeva lo scorso anno) ma non è Napoli Juventus una di quelle previste per la 3^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI/ Quote, Petagna avrà spazio nel secondo tempo?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

LE SCELTE DI SPALLETTI

Buone notizie per Luciano Spalletti, che dovrebbe ritrovare Ospina per Napoli Juventus: nelle probabili formazioni della partita inseriamo dunque il portiere colombiano come titolare, mentre Meret resta indisponibile al pari di Demme. Nel 4-2-3-1 partenopeo non dovrebbero quindi esserci particolari sorprese: non in difesa dove Di Lorenzo e Mario Rui saranno i due terzini, con Koulibaly e Manolas a fare da coppia centrale, e nemmeno a centrocampo con Lobotka che si è preso la maglia da titolare e giostrerà al fianco di Fabian Ruiz, ovviamente aspettando di capire quale ruolo potrebbe avere il già citato Demme.

La buona notizia è la riduzione della squalifica di Osimhen, che dunque sarà regolarmente in campo; alle spalle del centravanti nigeriano ci sono pochi dubbi circa la presenza di Zielinski e Lorenzo Insigne, mentre per il ruolo di esterno destro alto si apre il ballottaggio tra Politano e Lozano, con il primo che almeno per il momento sembrerebbe essere favorito. A rimanere fuori saranno dunque Mertens, alternativa per il ruolo di centravanti, e soprattutto Elmas che nelle prime due giornate di campionato ha avuto parecchio spazio per mettersi in mostra.

I DUBBI DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Napoli Juventus possiamo ipotizzare che Allegri lascerà fuori i sudamericani di rientro dagli impegni internazionali, almeno all’inizio: quindi secondo questa logica avremo De Sciglio come terzino sinistro e Luca Pellegrini che potrebbe agire a sinistra, anche se magari Danilo e Alex Sandro potrebbero essere titolari visto che contro l’Argentina non hanno giocato. Questo si capirà, così anche per Dybala: il problema resta il viaggio, stando all’ipotesi di partenza sarà Kean (favorito su Kulusevski) a giocare al fianco di Morata con Federico Chiesa che agirà invece qualche passo più indietro.

Il modulo di partenza può somigliare a un 4-4-2 con McKennie che allargherebbe il suo raggio d’azione sulla corsia sinistra, in mezzo al campo Locatelli sarà finalmente titolare con Rabiot a giocare insieme a lui e, da questo punto di vista, lo schema diventerebbe un 4-3-3 anche se con Allegri i numeri non sono mai troppo freddi e fissi. Infatti, con il possibile inserimento di Bernardeschi andremmo a formare una sorta di 4-2-3-1 con Kean schierato da trequartista: staremo a vedere, quasi certamente invece Bonucci e De Ligt proteggeranno Szczesny.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; F. Chiesa, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri



© RIPRODUZIONE RISERVATA