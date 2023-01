Probabili formazioni Napoli Juventus/ Diretta tv: Milik è il grande ex! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS: CHI GIOCA AL MARADONA?

Le probabili formazioni di Napoli Juventus ci introducono allo scintillante appuntamento di venerdì 13 gennaio: squadre in campo alle ore 20:45 per la 18^ giornata di Serie A 2022-2023. Il Napoli è campione d’inverno con due turni di anticipo: ha assorbito la sconfitta di San Siro (contro l’Inter) grazie al 2-0 alla Sampdoria e approfittato del pareggio rocambolesco del Milan per prendersi 7 punti di vantaggio e tentare nuovamente una fuga che era già effettiva prima della sosta per i Mondiali. Squadra che vola, e che per il momento sembra davvero essere nell’anno buono per tornare a prendersi la gloria (al netto della scaramanzia).

A 7 punti dalla capolista c’è ora anche la Juventus, che ha vinto le ultime 8 partite senza subire gol: magari il gioco non sarà ancora brillante, ma intanto Massimiliano Allegri ha risalito alla grande la classifica e vincendo al Maradona potrebbe portarsi a sole 4 lunghezze, con tutta l’inerzia – o quasi – dalla sua parte, e molti punti di contatto rispetto alla fantastica rimonta del 2016. Come finirà allora qui? Lo scopriremo, ma intanto facciamo le nostre annotazioni e ipotesi sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

LE SCELTE DI SPALLETTI

Spalletti in assetto di battaglia per Napoli Juventus: i dubbi sono davvero pochi, forse l’unico riguarda le condizioni di Rrahmani che potrebbe lasciare spazio a Juan Jesus ma parte comunque favorito. Per il resto, rispetto alla vittoria di Marassi torna titolare Zielinski, che agirà come mezzala sinistra o trequartista a supporto degli attaccanti; chiare le conferme di tutti i grandi protagonisti dello straordinario girone di andata. Meret sarà il portiere, davanti a lui il sudcoreano Kim Min-Jae comanderà una difesa nella quale Di Lorenzo e Mario Rui saranno i terzini, con il portoghese che contro la Sampdoria ha raggiunto quota 6 assist ed è sempre una minaccia. Lobotka è insostituibile in cabina di regia, lo stesso si può dire di Zambo Anguissa come giocatore totale che parte dal centrodestra ma poi sa fare appunto un po’ di tutto; Politano dovrebbe vincere nuovamente il ballottaggio sulla corsia destra del tridente e relegare Lozano in panchina, sull’altro versante scontata la presenza di Kvaratskhelia (ancora non al 100%) e poi ovviamente il centravanti sarà Osimhen, già in doppia cifra di gol in Serie A e capocannoniere del campionato.

I DUBBI DI ALLEGRI

Allegri al contrario ha parecchi dubbi in vista di Napoli Juventus: alcuni riguardano gli acciaccati, bisogna dire che tra Bonucci, De Sciglio, Cuadrado e Vlahovic nessuno è davvero sicuro di esserci e al massimo il serbo potrebbe tentare di andare in panchina. Dunque, spazio ancora ai giovani: nello specifico Fagioli appare favorito su Miretti per occupare una delle due mezzali, dall’altra parte del campo ci sarà chiaramente Rabiot mentre il regista sarà Locatelli, che sembra essere rinato. Resta fuori dai giochi Pogba che a questo punto diventa un mistero (e chiaramente anche una nota stonata, almeno per i tifosi); a destra in assenza di Cuadrado dovrebbe finalmente tornare titolare Federico Chiesa, il cui recupero procede a vele spiegate (assist decisivo contro l’Udinese). A sinistra ecco chiaramente Kostic, mentre in difesa Danilo, Bremer e Alex Sandro partono favoriti per posizionarsi davanti a Szczesny. Davanti, sembra tutto apparecchiato per la coppia Di Maria-Milik: da valutare il Fideo, ma le sue condizioni per il momento non destano preoccupazioni e questa potrebbe essere la partita della definitiva consacrazione stagionale. Eventualmente, pronto Kean mentre per Vlahovic come già detto potrebbe esserci uno spezzone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; F. Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri











