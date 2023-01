Probabili formazioni Napoli Juventus/ Quote, Federico Chiesa torna titolare (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Juventus ci avviciniamo sempre più alla grande partita valida per la 18^ giornata di Serie A 2022-2023: allo stadio Diego Armando Maradona si gioca alle ore 20:45 di venerdì 13 gennaio, e sarà una sfida fondamentale almeno per questo momento del campionato. Il Napoli ha ripreso immediatamente la marcia dopo la prima sconfitta: il 2-0 timbrato a Marassi gli ha permesso di laurearsi campione d’inverno con due turni di anticipo, riprendendo 7 punti di vantaggio sul Milan e dunque lanciandosi verso una fuga già aperta prima della sosta per i Mondiali.

Adesso insieme ai rossoneri c’è anche la Juventus, la cui vittoria sull’Udinese è stata l’ottava consecutiva: in questa striscia i bianconeri non hanno mai subito gol e grazie alla solidità difensiva Massimiliano Allegri si è rimesso idealmente in corsa per lo scudetto, pur se ovviamente questo match potrebbe definitivamente affondarlo. In attesa di scoprire come andranno le cose in campo, proviamo a fare la nostra solita valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori qui al Diego Armando Maradona, e quindi prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Napoli Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando che al Diego Armando Maradona si giochi, completando le informazioni sulle probabili formazioni di Napoli Juventus vediamo anche quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per la partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei partenopei vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,95 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,45 volte la vostra giocata, infine il segno 2 – sul quale puntare per il successo dei bianconeri – con questo bookmaker ha un valore equivalente a 4,00 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

LE SCELTE DI SPALLETTI

Non c’è dubbio che Luciano Spalletti schiererà la formazione migliore per Napoli Juventus: il modulo come sempre è un 4-3-3 che può diventare 4-2-3-1, la posizione di Zielinski (che tornerà titolare) varia con il polacco che passa dalla mezzala, dove accompagna la regia di Lobotka ed è sulla linea di Zambo Anguissa, alla trequarti andando a formare un reparto di grande qualità nel quale Politano e Kvaratskhelia giocano a piede invertito, e per il momento sono uno dei grandi segreti di questo Napoli (soprattutto il georgiano). Dicevamo delle scelte: Osimhen naturalmente sarà il centravanti, mentre qualche punto di domanda potremmo averlo in difesa dove sia Rrahmani che Kim Min-Jae non sono al 100%. Il sudcoreano comunque ci sarà, mentre per quanto riguarda l’ex Verona c’è Juan Jesus che ancora una volta, come già accaduto a Marassi, potrebbe prenderne il posto; Bereszynski, ultimo arrivato, sarà convocato ma il titolare a destra sarà Di Lorenzo, poi avremo Mario Rui (favorito su Mathias Olivera) sull’altro versante con Meret chiaramente a difendere la porta.

I DUBBI DI ALLEGRI

I dubbi maggiori verso Napoli Juventus li ha certamente Allegri, che intanto deve fare i conti con gli acciacchi: sia Bonucci che Cuadrado non appaiono recuperabili per il Maradona, Vlahovic potrebbe aspirare a una panchina ma nel reparto avanzato il tandem dovrebbe essere formato da Milik, che è grande ex della partita, e Di Maria che chiaramente parte in vantaggio su Kean. A destra scalpita Federico Chiesa, che dopo l’assist decisivo contro l’Udinese viaggia verso il ritorno da titolare dopo un anno; sull’altro versante del campo giocherà Kostic, in mezzo il ballottaggio è tra i due giovani Fagioli e Miretti con il primo che dovrebbe avere la maglia da titolare. Locatelli agirà in qualità di playmaker basso, mentre sull’altra mezzala ci sarà Rabiot; in difesa, con Bonucci fuori dai giochi, testa a testa tra Alex Sandro e Gatti, ma il brasiliano è favorito e dunque dovrebbe comporre un reparto interamente verdeoro con il sempre più imprescindibile Danilo e un Bremer in forte crescita. A difendere la porta, la meno battuta della Serie A fino a questo momento, avremo invece Szczesny.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; F. Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri











