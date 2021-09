Probabili formazioni Napoli Juventus/ Quote: Kulusevski titolare?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Napoli Juventus ci avviciniamo al grande anticipo che oggi caratterizzerà il sabato di Serie A dallo stadio Maradona-San Paolo e che naturalmente vivrà anche sulle mosse dei due allenatori Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Il Napoli cercherà di confermare nella partita più sentita le buone sensazioni emerse nelle prime due giornate grazie ai successi contro il Venezia e poi il Genoa a Marassi, mentre è evidente che la Juventus abbia bisogno di voltare pagina dopo il pareggio di Udine e soprattutto l’inopinata sconfitta casalinga contro l’Empoli.

Insomma, nonostante siamo appena alla terza giornata di un nuovo campionato, gli spunti d’interesse sono davvero succulenti, fermo restando che una partita come Napoli Juventus fornisce sempre motivazioni speciali, perché tutti vogliono vincerla. Tutto ciò premesso, ecco che adesso è doveroso scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo, ecco uno sguardo anche al pronostico su Napoli Juventus in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa sono leggermente favoriti: quota 2,40 per il segno 1 contro il 2,90 offerto per il segno 2 della vittoria della Juventus. Infine, con il pareggio (segno X) si toccherebbe quota 3,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Juventus, bisogna tenere conto che per i padroni di casa saranno assenti Meret, Demme e Lobotka. Questo significa che il titolare in porta sarà Ospina e che a centrocampo si riducono le scelte per Luciano Spalletti, che dovrebbe dunque puntare sulla coppia formata da Elmas e Fabian Ruiz. Non dovrebbero esserci dubbi per quanto riguarda la difesa: Di Lorenzo terzino destro, Manolas e Koulibaly nella coppia centrale, Mario Rui ad agire sulla fascia sinistra.

L’attenzione però si concentra soprattutto sulle condizioni di Zielinski, per capire se il polacco riuscirà ad essere il trequartista centrale di una linea con Insigne a sinistra più uno tra Politano (favorito) e Lozano a destra o se qualcosa dovrà cambiare nel terzetto a supporto del centravanti Osimhen.

LE SCELTE DI ALLEGRI

In casa bianconera, ecco che di nuovo le notizie più importanti sulle probabili formazioni di Napoli Juventus riguardano l’attacco. Gli acciacchi di Chiesa e i rientri in extremis dei sudamericani (su tutti Dybala) potrebbero portare a una strana coppia con Morata e uno tra Kulusevski e Kean come reparto avanzato del 4-4-2 di Massimiliano Allegri. Si dovrebbe chiedere invece uno sforzo supplementare a Cuadrado e McKennie, favoriti per formare la cerniera di destra della Juventus, con De Sciglio in alternativa al colombiano.

In difesa, dati praticamente per certi Szczesny in porta e i due centrali De Ligt e Bonucci, un altro possibile ballottaggio è quello tra Alex Sandro, Danilo e Pellegrini a sinistra, addirittura in tre per una maglia, mentre il centrocampo dovrebbe essere completato da Rabiot e Locatelli nella coppia centrale, anche a causa dei problemi di Ramsey e Bentancur, mentre a sinistra dovrebbe giocare Bernardeschi.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, F. Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Locatelli, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All. Allegri.

