Probabili formazioni Napoli Juventus/ Quote: Osimhen e Morata titolari?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS:

Le probabili formazioni di Napoli Juventus sono basilari per avvicinarci al grande anticipo delle ore 18.00 di Serie A, delicata sfida della 22^ giornata che andrà in scena naturalmente allo stadio Diego Maradona-San Paolo, con una posta in palio altissima soprattutto per il Napoli di Gennaro Gattuso. I partenopei arrivano da una situazione difficile, con l’eliminazione in Coppa Italia e la sconfitta contro il Genoa che hanno peggiorato il quadro, tuttavia la classifica non è ancora così brutta: una vittoria contro la Juventus potrebbe ancora raddrizzare tutto, ricordando pure che c’è la partita d’andata ancora da recuperare.

Il problema semmai è che la Juventus di Andrea Pirlo è nel suo migliore momento stagionale: arriva dalla vittoria contro la Roma in campionato e dalla qualificazione in finale di Coppa Italia e vuole continuare a volare per rendere più concreto l’inseguimento al decimo scudetto di fila. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Ricordiamo nel frattempo il pronostico su Napoli Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti bianconeri partono sulla carta favoriti: il segno 2 infatti è quotato a 2,05, mentre poi si sale a 3,40 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,65 volte la posta in palio in caso di segno 1 per il successo del Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

LE MOSSE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Napoli Juventus Gennaro Gattuso è alle prese con una evidente emergenza in difesa, soprattutto a causa delle contemporanee assenze dei due centrali titolari Manolas e Koulibaly (senza dimenticare i problemi anche di Ghoulam e Hysaj), che dovrebbero dunque portare alla coppia Rrahmani-Maksimovic davanti al portiere Ospina, mentre come terzini agiranno Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. Passando all’altro capo della formazione, attenzione al ballottaggio tra Osimhen e Petagna per la maglia di centravanti dal primo minuto, in ogni caso il Napoli dovrebbe proporre il modulo 4-2-3-1 con Lozano a destra, Zielinski in posizione centrale e Insigne ala sinistra per comporre il terzetto sulla trequarti alle spalle del bomber che vincerà il ballottaggio, con Politano prima alternativa a gara in corso al messicano. In mediana dovremmo infine vedere la coppia composta da Demme con Bakayoko, anche se il recuperato Fabian Ruiz può contendere la maglia da titolare all’ex Milan.

LE SCELTE DI PIRLO

Le probabili formazioni di Napoli Juventus sul fronte ospite invece ci proporranno il modulo 4-4-2 verso cui Andrea Pirlo si sta sempre di più orientando. Sono ben due i possibili ballottaggi in difesa, tenuto conto che è ormai imminente anche il ritorno della Champions League: davanti al portiere Szczesny potremmo vedere la coppia di grande esperienza Bonucci-Chiellini, ma il livornese dovrà vincere la concorrenza di De Ligt. Quanto ai terzini, appare indiscutibile la presenza di Cuadrado sulla destra, mentre a sinistra Danilo potrebbe essere favorito su Alex Sandro. Il reparto che sembra essere meglio definito per la Juventus è stavolta il centrocampo, dove infatti i bianconeri dovrebbero schierare Chiesa e McKennie come esterni più la coppia centrale formata da Bentancur e Rabiot. C’è invece un potenziale dubbio nella coppia d’attacco, dove naturalmente Cristiano Ronaldo è intoccabile ma al suo fianco si contendono l’altra maglia da titolare Morata e Kulusevski.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, C. Ronaldo. All. Pirlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA