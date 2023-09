Probabili formazioni Napoli Lazio/ Diretta tv: dubbi per parte (Serie A, 1 settembre 2023, 3^ giornata)

Con le probabili formazioni di Napoli Lazio ci avviciniamo alla partita di domani sera allo stadio Diego Armando Maradona, che sarà imperdibile per più di un motivo nella terza giornata di Serie A. Sarà curioso l’incrocio in panchina fra Rudi Garcia che sente aria di derby e il grande ex Maurizio Sarri, ma soprattutto colpisce la situazione opposta in classifica delle prime due dello scorso campionato, con il Napoli che continua a volare, anche se le vittorie sul campo del Frosinone e poi in casa contro il Sassuolo nelle prime due giornate possono essere considerate di ordinaria amministrazione.

La Lazio avrebbe dovuto essere il primo test serio per la difesa del titolo, ma i biancocelesti hanno avuto un inizio da incubo, perdendo in rimonta a Lecce alla prima giornata e poi subendo una sconfitta casalinga contro il Genoa nel secondo turno. Clamorosamente dunque troviamo la Lazio ancora a zero punti e naturalmente con queste premesse dover giocare al San Paolo non è di certo l’ideale per sbloccarsi. La posta in palio è già altissima, così come la curiosità per le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

LE MOSSE DI GARCIA

Non è ancora tempo di turnover e quindi le probabili formazioni di Napoli Lazio vedranno Rudi Garcia intenzionato a non proporre sorprese nell’undici di partenza, formato per intero da giocatori già presenti nel trionfo della scorsa stagione. Il modulo di riferimento è naturalmente il 4-3-3, con Meret in porta protetto dalla difesa a quattro formata da destra a sinistra da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e uno tra Olivera e Mario Rui, un ballottaggio classico per il Napoli; a centrocampo invece non dovrebbero esistere dubbi sul trio che è già stato perno dello scudetto, cioè Zambo Anguissa, il regista Lobotka e Zielinski; infine, nel tridente offensivo partenopeo ecco che Politano (favorito) e Raspadori dovrebbero giocarsi il posto da ala destra per affiancare gli intoccabili Osimhen e Kvaratskhelia.

LE SCELTE DI SARRI

Modulo speculare anche per Maurizio Sarri, le probabili formazioni di Napoli Lazio ci indicano come possibili titolari per gli ospiti biancocelesti innanzitutto il portiere Provedel; in difesa, Lazzari è certamente favorito su Hysaj come terzino destro per completare la retroguardia a quattro al fianco di Casale, Romagnoli e Marusic; un altro possibile ballottaggio è quello tra Vecino e Kamada, con il primo favorito per affiancare il regista Cataldi e Luis Alberto nel centrocampo a tre della Lazio; infine, il tridente d’attacco sarà composto naturalmente da Felipe Anderson a destra, Immobile in qualità di centravanti e infine Zaccagni, che sarà l’ala sinistra capitolina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.











