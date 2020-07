Probabili formazioni Napoli Lazio/ Diretta tv: Luperto titolare? (Serie A)

Napoli Lazio si gioca domani sera alle ore 20.45, quando le due formazioni daranno vita al San Paolo a uno dei match più attesi della trentottesima giornata di Serie A. Parlando delle probabili formazioni di Napoli Lazio, possiamo evidenziare che Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi sono di fronte a situazioni differenti: il Napoli ha ormai la certezza di un anonimo settimo posto in campionato e pensa soprattutto alla grande sfida di Champions League contro il Barcellona, la Lazio invece terminerà domani sera la propria stagione e si gioca il secondo posto, ancora possibile dopo la vittoria contro il Brescia. Il fattore motivazionale potrebbe dunque essere favorevole ai biancocelesti, ma che cosa succederà? Dovremo aspettare domani sera per scoprirlo, intanto però andiamo a leggere le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Napoli Lazio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NAPOLI LAZIO

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Lazio sarà garantita sui canali della piattaforma satellitare: si tratta infatti di una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

LE MOSSE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Napoli Lazio, come abbiamo già accennato, per Gennaro Gattuso bisogna tenere in grande considerazione il fattore Barcellona. Ecco perché ad esempio dovrebbe prevalere la cautela per Maksimovic, uscito malconcio dalla partita persa contro l’Inter: considerata l’assenza anche di Manolas, la difesa rischia l’emergenza e di conseguenza insieme a Koulibaly dovrebbe giocare Luperto. In difesa avremo poi anche i tradizionali ballottaggi Ospina-Meret in porta e Mario Rui-Hysaj come terzino sinistro, mentre a destra dovrebbe giocare Di Lorenzo. A centrocampo Demme e Lobotka si contendono la maglia da titolare in cabina di regia, con Fabian Ruiz e Zielinski favoriti per le altre due maglie. In attacco infine puntiamo su Mertens e Insigne come titolari in mezzo e sulla sinistra, con Callejon favorito su Politano e Lozano per completare il tridente.

LE SCELTE DI INZAGHI

Molti dubbi ancora da sciogliere pure sulla sponda biancoceleste delle probabili formazioni di Napoli Lazio: nel 3-5-2 di Simone Inzaghi bisogna anche fare i conti con qualche assenza, ma la buona notizia è che la Lazio ha integro l’asse centrale che va da Strakosha a Immobile, passando da Acerbi, Milinkovic Savic e Luis Alberto. Resta ancora da decidere ad esempio chi tra Correa e Caicedo affiancherà Ciro nel tandem d’attacco capitolino, mentre in difesa Luiz Felipe potrebbe essere favorito per affiancare Acerbi e Patric, infine un altro ballottaggio è quello che si profila tra Jony e Lukaku, i quali si contenderanno il posto da esterno sinistro di centrocampo. Sull’altra fascia agirà invece Lazzari, mentre Milinkovic Savic e Luis Alberto affiancheranno Parolo, che appare favorito su Cataldi per agire in cabina di regia.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Manolas.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovič Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lucas Leiva, Radu, Lulic.



