Probabili formazioni Napoli Lazio/ Diretta tv: Mario Rui e Casale sono out (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO: CHI GIOCA AL MARADONA?

Le probabili formazioni di Napoli Lazio ci introducono alla partita che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 3 marzo: è il match che apre la 25^ giornata di Serie A 2022-2023, e naturalmente uno dei motivi di interesse riguarda il ritorno (non per la prima volta) di Maurizio Sarri al Diego Armando Maradona. Tema interessante perché il Napoli di Sarri è stato in epoca recente il grande punto di riferimento per gioco e sogni a occhi aperti; alla fine però il Comandante non ha vinto nulla, mentre Luciano Spalletti dopo il 2-0 rifilato all’Empoli ha aumentato a 18 punti il vantaggio sulle inseguitrici.

Vale a dire, il Napoli ha in mano lo scudetto e ora deve solo gestire, potendo puntare anche al record di punti che appartiene alla Juventus; la Lazio comunque resta in piena corsa per qualificarsi alla prossima Champions League, lunedì scorso non ha brillato ma ha comunque battuto la Sampdoria grazie a una magia di Luis Alberto. Vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco; aspettando che arrivi venerdì sera facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Napoli Lazio.

DIRETTA NAPOLI LAZIO VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Lazio dovrebbe essere disponibile su Zona DAZN: canale presente al numero 214 del decoder di Sky, è riservato a quegli abbonati alla televisione satellitare che siano anche clienti di DAZN, che come sappiamo fornisce l’intero pacchetto delle partite di Serie A. L’alternativa ovviamente rimane quella di visitare la stessa DAZN, per una visione che sarà in diretta streaming video: potrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

LE SCELTE DI SPALLETTI

Spalletti dovrà fare a meno di Mario Rui in Napoli Lazio: tocca dunque a Mathias Olivera, che solitamente viene schierato titolare in Champions League e che completerà una linea difensiva nella quale Kim Min-Jae e Rrahmani saranno i due centrali, con Di Lorenzo che come sempre occuperà la corsia destra e Meret che andrà in porta. Anche il resto dei reparti non dovrebbe cambiare: a centrocampo infatti Lobotka, che sotto la direzione di Spalletti ha avuto uno straordinario salto di qualità, sarà ancora una volta il playmaker basso e godrà della collaborazione di Zambo Anguissa e Zielinski che agiranno sulle mezzali. Partita importante per il polacco, che proprio da Sarri era stato definito come il nuovo De Bruyne e sotto l’attuale allenatore della Lazio ha vissuto anni straordinari; in attacco ancora una volta sarà indisponibile Raspadori, quindi Lozano si dovrebbe prendere la maglia come esterno destro con il fenomenale Osimhen (8 partite consecutive in gol) al centro del tridente, e Kvaratskhelia che partirà largo a sinistra.

GLI 11 DI SARRI

Per Napoli Lazio Sarri perde lo squalificato Casale, e come noto ha Alessio Romagnoli in infermeria: sarà dunque una coppia centrale raffazzonata quella a protezione di Provedel, con Mario Gila che dovrebbe essere titolare per affiancare Patric. Sulle corsie laterali scalpita il grande ex Hysaj, ma per il momento sembra che le scelte dell’allenatore biancoceleste possano vertere più su Manuel Lazzari, che giocherebbe a destra, e Marusic che invece si prenderebbe la fascia opposta; a centrocampo non ci aspettiamo sorprese, Sergej Milinkovic-Savic e Louis Alberto dovrebbero essere regolarmente della partita giocando chiaramente come mezzali, e dunque in cabina di regia avremmo come al solito Cataldi. Per quanto riguarda il tridente, Immobile sarà il centravanti e per lui quella contro il Napoli è sempre una partita speciale; a sinistra dovrebbe rientrare Zaccagni, di conseguenza sulla destra si aprirà il ballottaggio tra Felipe Anderson e Pedro con il brasiliano che parte favorito sul collega di reparto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Patric, Mario Gila, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri











