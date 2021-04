Probabili formazioni Napoli Lazio/ Diretta tv, Osimhen o Mertens in attacco?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Riflettori puntati sulle probabili formazioni di Napoli Lazio, attesa sfida che chiuderà domani sera alle ore 20.45 tra le mura dello stadio San Paolo la 32^ giornata di Serie A. Attenzione dunque alle mosse di Gennaro Gattuso, impaziente di mettere un scacco un’altra big, dopo essere riuscito a fermare sull’1-1 la capolista Inter solo pochi giorni fa. Per gli azzurri una nuova occasione per fare punti e approdare alla zona Champions league della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER/ Diretta tv, speranze per Sanchez dal 1^ minuto?

Di contro però una formazione in gran condizione come è la Lazio di Inzaghi, che battuto anche il Benevento nell’ultimo turno per 5-3, ha inanellato la quinta vittoria di fila in campionato. Vediamo come i due allenatori si stanno preparando all’incontro, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Napoli Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO/ Diretta tv: occhi puntati su bomber Berardi

NAPOLI LAZIO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Lazio sarà garantita in esclusiva agli abbonati di Sky Sport, che infatti trasmette sette partite di Serie A ad ogni giornata. Questo dunque significa che gli abbonati alla televisione satellitare avranno a disposizione la diretta streaming video di questo incontro tramite il servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

LE MOSSE DI GATTUSO

Per la 32^ giornata di Serie A, Gattuso dovrà fare a meno dell’infortunato Ospina e pure rinuncerà a Demme, che ha rimediato un turno di stop dopo la sfida con l’Inter: non vi saranno altri problemi per fissare il consueto 4-2-3-1. Con Meret confermato tra i pali, avremo allora Manolas e Koulibaly al centro della difesa, con Di Lorenzo e Hysaj (favorito su Mario Rui) schierati invece dal primo minuto in corsia. A centrocampo, mancando il tedesco, avremo Bakayoko pronto titolare al fianco di Fabian Ruiz: Zielinski al solito si schiererà sulla linea della trequarti. In attacco sarà ballottaggio tra Mertens e Osimhen, ma il belga questa volta dovrebbe spuntarla dal primo minuto: Insigne uno tra Lozano e Politano si collocheranno sull’esterno del reparto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA/ Diretta tv: Morata e Dybala si giocano il posto

LE SCELTE DI INZAGHI

Spazio al 3-5-2 per le probabili formazioni di Napoli Lazio, dove pure tornerà a disposizione dopo la squalifica Caicedo: potrebbe essere allora buona chance da titolare per l’ecuadoriano, al fianco del solito Ciro Immobile, affamato di gol. Correa comunque è a disposizione dalla panchina. Pochi i dubbi a centrocampo: al centro avremo domani dal primo minuto Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic Savic, mentre sull’esterno si faranno avanti dal primo minuto Fares e Lazzari. Escalante, non al top della condizione, dovrebbe domani rimanere fermo in panchina. Pochi dubbi anche nella difesa dei capitolini: Marusic, Acerbi e Radu saranno le prime scelte come titolari, anche se Patric rimane valida opzione anche come titolare.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo Manolas, Koulibaly, Hysaj; F Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, L Leiva, L Alberto, Fares; Caicedo, Immobile All. Inzaghi



© RIPRODUZIONE RISERVATA