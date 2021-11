Probabili formazioni Napoli Lazio/ Diretta tv, riecco Immobile titolare!

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Big match della 14^ giornata della Serie A è sarà certo quello tra Napoli e Lazio, che pure si accenderà solo domani allo Stadio San Paolo alle ore 20.45: vediamo quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni dell’incontro. Pur di ritorno entrambi da un duro turno per le competizioni UEFA, sia Spalletti che Sarri conoscono bene il valore del match atteso domani sera e dunque sicuramente punteranno su i loro titolari più fidati per fissare il proprio 11.

Almeno quelli a disposizione: in casa campana poi si contano in questi giorni defezioni importanti, in primis quella di Victor Osimhen, il cui rientro in campo non è previsto per prima del mese di febbraio. Pur con una rosa decimata, la squadra partenopea, capolista, promette scintille con un diretto rivale: vediamo allora da vicino come si stanno preparando i due allenatori, controllando le loro mosse per le probabili formazioni di Napoli Lazio.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

LE MOSSE DI SPALLETTI

Per disegnare le probabili formazioni di Napoli Lazio, Spalletti dovrà prima fare i conti con un gran numero di assenti annunciati o di giocatori comunque in bilico e non al top della forma. È il caso del capitano Lorenzo Insigne, che saltata la trasferta russa, pure dovrebbe domani essere regolarmente in campo, affiancato da Lozano e con Dries Mertens, questo collocato in prima punta (ma Petagna scalda i motori). Alle spalle dello schieramento offensivo sono poi chance di rivedere dal primo minuto Fabian Ruiz: altrimenti sarà spazio per Zielinski con Lobokta ed Elmas, visto che ancora Demme e Zambo Anguissa non sono a disposizione dal primo minuto. In difesa poi mancherà ancora una volta Kostas Manolas: Rrahmani ne farà le veci al centro del reparto e si collocherà al fianco di Koulibaly, mentre il duo Mario Rui-Di Lorenzo agirà sull’esterno del reparto.

LE SCELTE DI SARRI

Per affrontare la sua ex squadra nonché capolista del campionato della Serie A Maurizio Sarri domani non può che affidarsi ai suoi titolari migliori, considerato pure che in settimana il tecnico biancoceleste ha recuperato anche un gioiello come Ciro immobile. Il bomber degli aquilotti sarà dunque titolare nel 4-3-3 di partenza, affiancato con tutta probabilità da Felipe Anderson e da Pedro (pure se questo non è ancora al top della condizione). Di conseguenza riavremo pronti dal primo minuto a centrocampo sia Milinkovic Savic, che Luis Alberto, con Cataldi che dovrebbe tornare in cabina di regia. Pochi dubbi poi nella difesa della Lazio, con Acerbi e Luis Felipe di nuovo titolari al centro, e il duo Hysaj-Lazzari chiesto sull’esterno: tra i pali verrà preferito Reina, che deve ancora farsi “perdonare” due gol subiti contro la Juventus pochi giorni fa.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, M Rui; Lobotka, F Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne All. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, L Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, L Alberto; F Anderson, Immobile, Pedro All. Sarri



