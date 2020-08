Probabili formazioni Napoli Lazio/ Quote, Gattuso ritrova Mertens titolare (Serie A)

La 38^ e ultima giornata della Serie A vedrà in programma questa sera alle ore 20.45 tra le mura dello stadio San Paolo il big match tra Napoli e Lazio, di cui ora le probabili formazioni sono sotto ai riflettori. Vogliamo infatti scoprire quali saranno le scelte di Gattuso come di Inzaghi per le probabili formazioni di Napoli e Lazio, sfida dal grande prestigio, ma che vale ben poco per la classifica del primo campionato nazionale. A conti fatti, entrambi i club hanno ben poco per cui lottare. Gli azzurri di Gattuso sono sicuri dell’accesso in Europa League come del loro settimo posto in classifica e non possono osare oltre: ma pure i campani oggi vorranno vendicare il KO subito contro l’Inter e certo fare una sorta di prova generale in vista del big match col Barcellona per la Champions League. Inzaghi invece, pago della qualificazione alla prossima edizione della Champions, non ha molto altro da chiedere a questa stagione: pure il tecnico vorrà chiudere l’annata al meglio e magari gloriarsi anche della Scarpa d’oro, per cui il proprio bomber Ciro Immobile è ora prima candidato. In ogni caso quella che ci attenderà oggi è sfida di grande prestigio: andiamo allora a vedere da vicino quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match è ben difficile immaginare un pronostico certo, ma complice l’ultimo KO di Gattuso, ecco che Inzaghi potrebbe anche trovare il colpaccio al San Paolo. Il portale Eurobet poi nell’1×2 ha concesso al successo del Napoli la quotazione di 3.20, contro la più bassa 2.15 fissata per la vittoria della Lazio: il pareggio vale la quota 3.70.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli Lazio, Gattuso ovviamente non rinuncerà al classico 4-3-3, dove però potrebbe essere necessario un piccolo intervento per aggiustare la difesa. Con Manolas ancora in infermeria e Maksimovic acciaccato, il tecnico azzurro dovrebbe infatti dare spazio a Luperto, titolare al fianco di Koulibaly al centro della difesa, mentre in corsia si farebbero avanti i soliti Di Lorenzo e Mario Rui. Non è però da escludere un eventuale accentramento del terzino ex Empoli che lascerebbe spazio sull’esterno a Hysaj. A centrocampo, è lotta tra Demme e Lobotka per il ruolo di regista: rimangono confermati dal primo minuto nel reparto Fabian Ruiz e Zielinski, benché dalla panchina siano possibili anche soluzioni differenti, con Allan e Elmas. Al San Paolo questa sera poi ritorna dopo il turno di squalifica Dries Mertens: sarà lui il titolare nel tridente offensivo, in compagnia con Insigne e Positano (se questo vincerà il ballottaggio con Callejon e Lozano).

LE SCELTE DI INZAGHI

Anche nella 38^ giornata di Serie A, Inzaghi per disegnare le probabili formazioni di Napoli Lazio rimarrà fedele al classico 3-5-2, dove titolare certo sarà Ciro Immobile, all’inseguimento della Scarpa d’oro come miglior marcatore: al suo fianco per sarà ballottaggio tra Correa e Caicedo per la maglia da titolare. Nell’ampio centrocampo a 5, il tecnico biancoceleste dovrebbe poi dare spazio dal primo minuto ai soliti Milinkovic Savic, Parolo e Luis Alberto (pur con Cataldi a disposizione): pronti in corsia Lazzari e Jony, anche se Lukaku e Anderson sono valide alternative dalla panchina. Sono poi pochi dubbi per Inzaghi anche nel reparto difensivo del proprio 11: qui di fronte a Strakosha dovremmo vedere dal primo minuto questa sera Patric, Luiz Felipe e Acerbi, anche se rimangono a disposizione Vavro e Bastos (ma non Radu, fermo in infermeria col capitano Lulic).

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Luperto, 6 M Rui; 8 F Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 4 Patric, 3 L Felipe, 33 Acerbi; 29 Lazzari, 21 Milinkovic Savic, 16 Parolo, 10 L Alberto; 17 Immobile, 11 Correa All. Inzaghi



