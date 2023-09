Probabili formazioni Napoli Lazio/ Quote, moduli speculari! (Serie A 3^ giornata, oggi 2 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO: CHI GIOCA AL MARADONA?

Le probabili formazioni di Napoli Lazio ci introducono al big match del Diego Armando Maradona: squadre in campo alle ore 20:45 di sabato 2 settembre per la terza giornata di Serie A 2023-2024. Stranamente si tratta di un testa-coda: il Napoli campione d’Italia fino ad oggi ha fatto il suo dovere e, battendo Frosinone e Sassuolo senza troppi affanni, si è portato al comando della classifica a punteggio pieno, con Rudi Garcia che al momento sta viaggiando con il pilota automatico sfruttando l’onda lunga dello scudetto vinto dal suo predecessore Luciano Spalletti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS/ Diretta tv: Pogba ago della bilancia (Serie A 2023, 2 settembre)

La Lazio invece ha iniziato malissimo: dal secondo posto dello scorso maggio a due sconfitte contro squadre non irresistibili come Lecce e Genoa, nel primo caso facendosi rimontare nei minuti finali e nel secondo perdendo in casa. Maurizio Sarri, grande ex mai dimenticato da queste parti, è chiamato all’impresa per evitare di avere zero punti dopo tre partite; vedremo se riuscirà a centrarle, adesso mentre aspettiamo che la partita si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA/ Diretta tv: spazio per Frattesi? (Serie A 3^ giornata)

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Napoli Lazio, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la terza giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra partenopea vi farebbe guadagnare 1,65 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 4,00 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione biancoceleste, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 5,25 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Lo strano caso degli squalificati (3^ giornata 2-3 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

GLI 11 DI RUDI GARCIA

Potrebbe essere Napoli Lazio la partita in cui Kvaratskhelia gioca finalmente titolare; da vedere se Rudi Garcia utilizzerà il georgiano, l’alternativa sarebbe Raspadori perché Lindstrom, ultimo arrivato, sarebbe tecnicamente il cambio di Politano, che per il momento ha ancora il vantaggio nelle gerarchie. Sarà chiaramente Osimhen a completare il tridente del Napoli; Rudi Garcia non cambia le sue scelte e, come detto, si affida alla vecchia guardia anche per affrontare questo match contro la Lazio. Quindi, ecco Meret in porta con Juan Jesus sempre favorito per affiancare Rrahmani al centro della difesa; capitan Di Lorenzo giocherà sulla corsia destra, sull’altro versante Mathias Olivera rimane favorito nei confronti di Mario Rui. A centrocampo ci sarà sempre Lobotka a dirigere il traffico; sul centrodestra gioca Zambo Anguissa, dall’altra parte Zielinski che in estate sembrava essere ad un passo dalla Lazio, prima di impuntarsi sulla volontà di rimanere a Napoli ed essere confermato nella rosa dei campioni d’Italia.

LE SCELTE DI SARRI

Anche Sarri, nonostante la crisi di risultati, sembra intenzionato a non cambiare in Napoli Lazio: forse l’unica variazione rispetto alle prime due giornate riguarda Kamada, che potrebbe già finire in panchina a favore di Matias Vecino e dunque vedersi messo già in discussione nella sua esperienza biancoceleste. Provedel sarà ancora il portiere, Casale e Alessio Romagnoli giocheranno come centrali di una difesa che dovrebbe essere completata da Manuel Lazzari e Marusic, anche perché l’ex di turno Hysaj non è al top della condizione. A centrocampo avremo dunque Vecino o Kamada, con Cataldi sempre in vantaggio su Rovella per il ruolo di regista (ma potremmo aspettarci delle sorprese); Luis Alberto sarà in realtà il vero creatore di gioco abbassandosi per ricevere la palla, e innescare i tre davanti. Immobile scontato come centravanti, ma l’indisponibilità di Pedro rende fisse anche le scelte sugli esterni e di conseguenza dovremmo nuovamente vedere Felipe Anderson a destra e Zaccagni a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Casale, A. Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri











© RIPRODUZIONE RISERVATA