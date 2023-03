Probabili formazioni Napoli Lazio/ Quote: occhio agli squalificati (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO: CHI GIOCA STASERA?

Leggiamo le probabili formazioni di Napoli Lazio per presentare le possibili scelte dei due allenatori Luciano Spalletti e Maurizio Sarri (un grande duello anche in panchina) verso la partita di stasera allo stadio Diego Armando Maradona che aprirà la venticinquesima giornata di Serie A. Il Napoli di Sarri resta nei cuori dei tifosi partenopei, alla fine però il Comandante non ha vinto nulla mentre Luciano Spalletti dopo il 2-0 rifilato all’Empoli sabato scorso ha aumentato a 18 punti il vantaggio sulle inseguitrici e quindi è davvero ad un passo dal traguardo che scriverebbe la storia.

Il Napoli ha di fatto in mano lo scudetto, ma in questa giornata la Lazio potrà essere un ostacolo particolarmente ostico, anche perché i capitolini sono in piena corsa per qualificarsi alla prossima Champions League, lunedì scorso non hanno brillato ma hanno comunque vinto contro la Sampdoria grazie a una magia di Luis Alberto e oggi cercano il colpo che potrebbe dare una grande spinta anche psicologica. Tutto questo premesso, adesso andiamo a leggere insieme le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Lazio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Lazio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partenopei partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,60, mentre in caso di pareggio si sale a quota 4,00 per il segno X ed infine un colpaccio della Lazio varrebbe 5,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

LE SCELTE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti dovrà fare a meno dello squalificato Mario Rui nelle probabili formazioni di Napoli Lazio: tocca dunque a Mathias Olivera la maglia da terzino sinistro per completare la linea difensiva nella quale Kim Min-Jae e Rrahmani saranno i due centrali, Di Lorenzo il terzino destro e Meret andrà in porta. Anche il resto della squadra non dovrebbe cambiare: a centrocampo infatti Lobotka sarà ancora una volta il regista affiancato dalle due mezzali Zambo Anguissa e Zielinski, favorito su Elmas; in attacco sarà ancora indisponibile Raspadori e Lozano dovrebbe vincere il classico ballottaggio con Politano come esterno destro per completare il tridente con i due intoccabili, cioè Osimhen (otto partite consecutive in gol) al centro del reparto e Kvaratskhelia che sarà invece naturalmente l’ala sinistra.

LE MOSSE DI SARRI

Uno squalificato anche per Maurizio Sarri nelle probabili formazioni di Napoli Lazio: si tratta del difensore Casale, nella retroguardia è invece recuperato Romagnoli, ma nella coppia centrale a protezione di Provedel indichiamo ancora Mario Gila come possibile titolare al fianco di Patric. Sulle corsie laterali scalpita il grande ex Hysaj, ma l’allenatore biancoceleste dovrebbe scegliere Lazzari a destra e Marusic come terzino sinistro; a centrocampo non ci aspettiamo sorprese, Milinkovic-Savic e Luis Alberto saranno della partita mentre in cabina di regia dovremmo vedere il solito Cataldi. Per quanto riguarda il tridente, Immobile sarà il centravanti e per lui quella contro il Napoli è sempre una partita speciale; a sinistra dovrebbe rientrare Zaccagni, infine sulla destra i problemi fisici di Pedro risolveranno in favore di Felipe Anderson quello che avrebbe potuto essere un intrigante ballottaggio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, M. Gila, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.











