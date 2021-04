Probabili formazioni Napoli Lazio/ Quote, torna Caicedo, ma Correa.. (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 la sfida per la 32^ giornata di Serie A tra Napoli e Lazio, tra le mura del San Paolo: andiamo ora a controllare le probabili formazioni del big match che ci farà oggi compagnia. Siamo curiosi di scoprire le mosse di Gennaro Gattuso per la compagine azzurra, anche se, al netto degli assenti, non è che ci attendiamo poi grandi novità.

La squadra campana ha bisogno di tornare a correre, dopo essere riuscita a frenare anche la capolista Inter, e il tecnico non potrà certo oggi prescindere dai suoi giocatori più in forma. Stesso discorso vale naturalmente anche per la Lazio, scalpitante alla vigilia di questo scontro diretto per l’Europa: i biancocelesti, avendo superato il Benevento, hanno messo da parte la quinta vittoria di fila e pure posso ancora ambire a un piazzamento in zona Champions. Andiamo allora a vedere come i due allenatori si sono preparati al match esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Napoli Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 32^ giornata di Serie A, consegniamo ai campani il favore del pronostico, pur attendendoci gran scintille in campo. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha fissato a 2.05 la vittoria del Napoli contro il più alto 3.50 segnato per il successo della Lazio: il pari vale 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli Lazio, Mister Gattuso non dovrebbe fare a meno del classico 4-2-3-1 come schieramento, dove pure siamo certo che mancheranno Ospina (in infermeria) come Demme (squalificato). Ecco che allora avremo ancora Meret tra i pali, con davanti Manolas in coppia con Koulibaly: in corsia si rinnova il ballottaggio tra Mario Rui e Hysaj, ma nell’altro corridoio è certa la maglia da titolare per Di Lorenzo. A centrocampo via libera al duo composto da Fabian Ruiz e Bakayoko, mentre toccherà ancora a Zielinski agire dal primo minuto sulla linea della trequarti. Per l’attacco, visto che Osimhen è stato titolare nell’ultima di Serie A conto l’Inter, avremo stasera Dries Mertens in prima punta: sull’esterno pronti Politano e Insigne.

LE SCELTE DI INZAGHI

Pochi dubbi per il tecnico biancoceleste: confermato il 3-5-2 iniziale, al massimo si dovranno valutare le condizioni di qualche giocatore appena acciaccato, che sarà comunque convocato. Nonostante qualche fastidio ecco che già questa sera dovrebbero stringere i denti dal primo minuto al centro del reparto a 5 della mediana Luis Alberto e Lucas Leiva: al loro fianco non avrà invece alcun problema Milinkovic Savic, mentre sull’esterno sarà riconferma per Fares e Lazzari. Pochi dubbi poi in difesa, con ancora Marusic riadattato nel reparto arretrato, e collocato al fianco di Radu e Acerbi: sarà l’ex del match Reina il numero 1 titolare. Da aggiungere che in settimana in allenamento Immobile ha ricevuto una brutta botta: il bomber sarà comunque della partita, con Correa vicino (anche se Caicedo è di nuovo a disposizione.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, M Rui; F Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, L Alberto, L Leiva, Milinkovic Savic, Fares; Immobile, Correa All. Inzaghi



