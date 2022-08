Probabili formazioni Napoli Lecce/ Diretta tv: Spalletti non cambia? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Napoli Lecce ci consentono di parlare della partita che domani sera sarà valida per la quarta giornata di Serie A in turno infrasettimanale allo stadio Diego Armando Maradona. Un incontro naturalmente sulla carta perfetto per il Napoli, che cercherà di tornare alla vittoria dopo il pareggio di Firenze, primo mezzo passo falso e soprattutto prima partita senza gol per un attacco che nelle prime due giornate di campionato aveva entusiasmato chiunque.

Domenica sera ha pareggiato anche il Lecce di Marco Baroni, che ha fatto 1-1 contro l’Empoli e finalmente è riuscito a muovere la propria classifica dopo due sconfitte consecutive. Domani naturalmente sarà una missione difficilissima per i giallorossi salentini, che però giocheranno con la serenità di chi non ha alcunché da perdere. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali potrebbero essere le notizie circa le probabili formazioni di Napoli Lecce alla vigilia della partita.

DIRETTA NAPOLI LECCE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Lecce sarà garantita domani dalla piattaforma DAZN, di conseguenza si tratterà più esattamente di una diretta streaming video per seguire Napoli Lecce, secondo le modalità ben note per le sette partite trasmesse ad ogni giornata di Serie A solo da DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE

LE MOSSE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Napoli Lecce ci dicono che Luciano Spalletti potrebbe cambiare il meno possibile il suo 4-3-3 di riferimento: nella retroguardia partenopea allora andiamo a collocare come possibili titolari Meret in porta e davanti a lui Di Lorenzo come terzino destro, la nuova coppia centrale formata da Rrahmani e Kim, infine Mario Rui terzino sinistro, anche se logicamente qualche cambiamento potrebbe esserci per turnover.

A centrocampo vale lo stesso discorso: staremo a vedere se mister Spalletti farà turnover, altrimenti i titolari potrebbero essere ancora una volta Lobotka in cabina di regia e al suo fianco le due mezzali Zambo Anguissa e Zielinski. In attacco gli ultimissimi arrivati come Simeone e Raspadori cominciano a scalpitare, ma a parte l’ormai classico ballottaggio Lozano-Politano a destra, Osimhen e Kvaratskhelia potrebbero essere ancora favoriti per le altre due maglie.

LE SCELTE DI BARONI

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Napoli Lecce dovrebbero vedere la difesa di mister Marco Baroni affidarsi al portiere Falcone e davanti a lui alla retroguardia a quattro che potrebbe vedere titolari da destra a sinistra Gendrey, i due centrali Pongracic e Baschirotto, infine Gallo sulla corsia mancina.

Il terzetto di centrocampo dal primo minuto potrebbe vedere in campo per i giallorossi salentini le mezzali Bistrovic e Gonzalez ai fianchi del perno centrale Hjulmand. Infine, nel tridente d’attacco del Lecce di Marco Baroni ci potremmo attendere Ceesay come punta centrale, spalleggiato da due ali che dovrebbero essere Strefezza a destra e Di Francesco a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.

