Probabili formazioni Napoli Lecce/ Quote: Gabriel in forse, pronto Vigorito (Serie A)

Si accende oggi alle ore 15.00 per la 23^ giornata della Serie A tra le mura del San Paolo la sfida tra Napoli e Lecce, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame, alla vigilia del fischio d’inizio. Vogliamo infatti subito conoscere quali saranno le mosse di Gattuso e Liverani per il big match, a cui approdano due formazioni particolamente desiderose di punti, ma che pure stanno vivendo momenti molto diversi nella stagione. Dopo la crisi vissuta a cavallo tra il 2019 e il 2020, gli azzurri di Gattuso paiono aver inserito finalmente la marcia giusta, ma serve ora consolidare quanto di buono fatto vedere finora e tornare a scalare la classifica della Serie A, che vede ora i campani decimi ma non così lontani dalla zona Europa. Altri obbiettivi invece animano i pugliesi di Liverani che ancora lottano per la salvezza a fine stagione: i giallorossi poi scalpitano per mettere in scacco un’altra big della Serie A. Andiamo allora a controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Lecce.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio, non esitiamo a concedere ai campani il favore del pronostico per la sfida della 23^ giornata di Serie A. Anche il portale di scommesse snai dell’1×2 punta tutto sul Napoli, la cui vittoria è stata data a 1,21, contro il più elevato 13,00 assegnato al Lecce: il pari vale invece 3,40.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli Lecce Gattuso naturalmente non abbandonerà il classico 4-3-3, dove in attacco saranno sempre i soliti Milik, Insigne e Callejon i titolari nel tridente, anche se certo oggi Politano può sperare, se non nella maglia da titolare, almeno di avere spazio sotto i nuovo colori nella ripresa. Anche in mediana sono poi solite certezze per il tecnico dei partenopei, con il sempre più indispensabile Demme in cabina di regia: Allan e uno tra Fabian Ruiz e Zielinski completeranno il reparto dal primo minuto. In difesa però si accende per Gennaro Gattuso il dubbio Koulibaly: vogliamo però dare al senegalese di nuovo spazio dal primo minuto dopo gli ultimi fastidi fisici. Al suo fianco poi non dovrebbero dubitare della maglia da titolare Manolas, come pure Di Lorenzo e Mario Rui, questi usati come esterni.

LE SCELTE DI LIVERANI

Dovrebbe essere invece il 4-3-1-2 il modulo di riferimento per Fabio Liverani anche per disegnare le probabili formazioni di Napoli Lecce, dove pure potrebbe esserci qualche novità e riconferma rispetto allo schieramento che ha ben fatto contro il Torino solo pochi giorni fa. In tal senso ecco che si rinverdisce il ballottaggio tra Mancosu e Saponara sulla tre quarti, a sostegno di Lapadula e Falco, titolari in attacco. Per la mediana dei pugliese si fa invece avanti Petriccione, con Majer e Deiola al suo fianco: pure dalla panchina scalpita Barak. In difesa invece, posta di fronte al numero 1 Vigorito (Gabriel non è ancora al top della condizione), vedremo Rossettini e Lucioni sempre confermati al centro e ai lati del reparto la coppia Donati-Rispoli.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 6 M Rui, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 22 Di Lorenzo; 20 Zielinski, 4 Demme, 5 Allan; 24 Insigne, 99 Milik, 7 Callejon All. Gattuso

LECCE (4-3-1-2): 22 Vigorito; 7 Donati, 13 Rossettini, 5 Lucioni, 29 Rispoli; 37 Majer, 8 Petriccione, 14 Deiola; 8 Mancosu; 9 Lapadula, 10 Falco All. Liverani



