Probabili formazioni Napoli Lecce/ Quote, Spalletti pensa al turnover (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Lecce ci avviciniamo sempre più alla partita che si gioca per la 4^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023: appuntamento alle ore 20:45 di mercoledì 31 agosto, torna dunque in campo il Napoli che al Diego Armando Maradona cercherà di ripartire dopo il pareggio a reti bianche di Firenze. Primo stop della stagione: nelle due gare precedenti i partenopei avevano segnato 9 gol, calendario anche abbordabile perché in quattro turno si affrontano già due neopromosse e dunque Luciano Spalletti ne vuole approfittare, perché nell’anno dei Mondiali sarà davvero importante avere tanti punti a novembre.

Il Lecce è tornato in Serie A dovendo giocare due partite non indifferenti, contro Inter e Sassuolo: le ha perse entrambe di misura, poi ha finalmente raccolto il primo punto pareggiando in casa dell’Empoli e c’è la sensazione che con un po’ di fortuna in più le cose potrebbero essere leggermente diverse. Marco Baroni, ex di questa partita, spera di prendersi almeno un punto al Maradona ma sa bene che sarà parecchio complicato; vedremo come andranno le cose, ma intanto facciamo una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori questa sera, leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Lecce.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Napoli Lecce. Nella partita della 4^ giornata di Serie A il segno 1 per la vittoria dei partenopei vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,25 volte quanto messo sul piatto, mentre con l’ipotesi del pareggio – regolata dal segno X – la vostra vincita ammonterebbe a 6,50 volte la giocata. Il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno dei salentini, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 12,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE

LE SCELTE DI SPALLETTI

Spalletti pensa al turnover per Napoli Lecce: si avvicina anche l’esordio in Champions League, e allora il tecnico dei partenopei valuta di cambiare almeno tre effettivi per questo match. Nello specifico, ci sarebbe anche una variazione del modulo: non più il 4-3-3 ma il 4-2-3-1, questo per favorire l’ingresso in campo di Raspadori che giocherebbe come centrale sulla trequarti, alle spalle di un centravanti che potrebbe anche essere Giovanni Simeone (Osimhen però resta favorito) e naturalmente con la conferma di un Kvaratskhelia in stato di grazia. Lozano va verso una panchina per scelta tecnica, ma appunto legata al turnover: al posto del messicano ci sarebbe Politano. A centrocampo invece il fatto di agire con la cerniera a due favorirebbe la prima da titolare di Ndombélé: l’ex Tottenham può fare coppia con Lobotka, mentre in panchina andrebbero sia Zambo Anguissa che Zielinski. In difesa invece tutto confermato: Meret in porta, tandem centrale con Rrahmani e Kim Min-Jae, Di Lorenzo a destra e Mario Rui che sull’altro versante dovrebbe nuovamente avere la meglio su Mathias Olivera.

I DUBBI DI BARONI

Nelle probabili formazioni di Napoli Lecce scopriamo che Baroni gioca con il 4-3-3: in difesa Baschirotto e Pongracic sono insidiati da Umtiti, che però non è ancora al 100% della condizione e potrebbe avere al massimo uno spezzone, così da prendere confidenza con la sua nuova squadra e approcciarsi alla Serie A grado per grado. In porta andrà Wladimiro Falcone; sulle fasce laterali come terzini ecco Gendrey e Giuseppe Pezzella. Interessante il centrocampo: lo dovrebbe nuovamente comandare Hjulmand, giocatore in forte crescita, mentre ai suoi lati come mezzali dovrebbero giocare Askildsen, arrivato dalla Sampdoria forse troppo sotto traccia (ha già mostrato ottime cose) e Joan Gonzalez. Nel tridente offensivo chi rischia di rimanere fuori è Ceesay: l’attaccante andrebbe in panchina per turnover, così da avere almeno una porzione di partita per rifiatare. Il titolare al Diego Armando Maradona sarebbe in questo caso Lorenzo Colombo, che l’anno scorso ha fatto bene in Serie B e cerca conferma; a sinistra pronto a tornare Federico Di Francesco, a destra ci sarebbe ancora una volta Strefezza.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE: IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Lobotka, Ndombélé; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti

LECCE (4-3-3): W. Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Giu. Pezzella; Askildsen, Hjulmand, J. Gonzalez; Strefezza, L. Colombo, F. Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni











