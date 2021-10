Probabili formazioni Napoli Legia Varsavia/ Diretta tv: turnover o no?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LEGIA VARSAVIA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Napoli Legia Varsavia presentiamo una partita che sarà molto importante per i partenopei di Luciano Spalletti nella terza giornata di Europa League. Se infatti per il Napoli in campionato va tutto bene e il successo contro il Torino è stato l’ottavo su altrettante partite giocate, ecco che in Europa League manca ancora la vittoria e la sconfitta casalinga contro lo Spartak Mosca ha complicato non poco il cammino.

Probabili formazioni Lazio Marsiglia/ Diretta tv: tanti ex “italiani” nell’OM

La classifica del girone C è sostanzialmente all’opposto di quanto ci saremmo potuti aspettare al momento del sorteggio, dunque ecco al comando a punteggio pieno un ottimo Legia Varsavia, che nella scorsa giornata ha vinto contro il Leicester e adesso vuole fare lo sgambetto pure all’altra big designata di questo gruppo molto più incerto del previsto. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Legia Varsavia.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPARTAK MOSCA/ Quote: Lorenzo Insigne protagonista?

DIRETTA NAPOLI LEGIA VARSAVIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Legia Varsavia sarà trasmessa dalla televisione satellitare sui canali di Sky Sport ma anche in chiaro su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), così è doppia pure la diretta streaming video, tramite il servizio Sky Go, ma anche il sito di Tv8. Quanto allo streaming, ricordiamo che esso sarà disponibile inoltre anche sulla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LEGIA VARSAVIA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Legia Varsavia, Luciano Spalletti cercherà l’equilibrio tra la necessità di fare turnover e quella di non stravolgere troppo la squadra. In porta si possono alternare i titolari e di conseguenza ecco Meret come ultimo baluardo del 4-3-3 nel quale la difesa a quattro dovrebbe essere formata da destra a sinistra da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Ghoulam, anche perché è naturalmente squalificato Mario Rui; a centrocampo dovrebbe riposare Anguissa in favore di Elmas, ma gli altri due titolari dovrebbero essere di nuovo Fabian Ruiz e Zielinski; infine l’attacco potrebbe essere quello attualmente titolare con Politano, Osimhen e Insigne perché vincere è una necessità, ma attenzione anche a Lozano, Petagna e Mertens, dunque sono possibili anche altre scelte.

Probabili formazioni Lazio Lokomotiv Mosca/ Quote, il duello Strakosha vs Smolov

LE SCELTE DI MICHNIEWICZ

Per quanto riguarda invece gli ospiti, ecco che l’allenatore Czesław Michniewicz potrebbe scegliere per le probabili formazioni di Napoli Legia Varsavia un modulo 4-3-2-1, con questi potenziali titolari: Miszta in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki e Mladenovic da destra a sinistra; a centrocampo possiamo attenderci il terzetto formato da Josue, Slisz e Martins; infine ecco che nel reparto offensivo il Legia Varsavia potrebbe schierare Lopes e Muci sulla linea della trequarti a supporto di Emreli, il centravanti della formazione polacca.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

LEGIA VARSAVIA (4-3-2-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki, Mladenovic; Josue, Slisz, Martins; Lopes, Muci; Emreli. All. Michniewicz.



© RIPRODUZIONE RISERVATA