Primo appuntamento di grande spessore per gli azzurri di Ancelotti: domani infatti alle ore 18,00 ad Edimburgo avrà inizio la sfida tra Napoli e Liverpool, prima amichevole internazionale dei campani in questa caldissima estate di preparazione alla prossima stagione di serie A. Dopo aver affrontato pure la Cremonese si fa dunque sul serio: facile quindi immaginare che per le probabili formazioni di Napoli Liverpool, lo stesso Carlo Ancelotti domani scelga solo i prossimi punti fermi dello spogliatoio del prossimo campionato. Dopo tutto il valore del rivale richiede il massimo dal Napoli: i campani saranno infatti di fronte ai Reds di Jurgen Klopp, freschi vincitori della Champions league. Non sarà quindi un’amichevole affatto banale e i due tecnici sono da tempo allo studio delle miglior 11 possibile. Andiamo quindi senza indugio a scoprire quali saranno le loro mosse per le probabili formazioni di Napoli Liverpool.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE NAPOLI LIVERPOOL

La diretta tv di Napoli Liverpool dovrebbe sarà trasmessa su Sky Sport Serie A: il canale 202 del satellite manda in onda infatti le partite amichevoli della squadra partenopea per questa estate 2019, e dunque tutti gli abbonati potranno accedere anche al servizio offerto da Sky Go, che apre alla diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIVERPOOL

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Per le probabili formazioni di Napoli Liverpool come detto Ancelotti vorrà puntare solo i suoi uomini migliori, ma va detto che in alcune zone del campo sarà costretto a “fare dei sacrifici” perché nello spogliatoio campano sono ancora molti gli assenti. Da Koulibaly a Fabian Ruiz infatti il tecnico campano non ha ancora a disposizione tutti i suoi big: ecco quindi che volendo conservare il 4-2-3-1 alcune mosse saranno forzate. In mediana per esempio nel reparto a due dovremmo vedere ancora una volta dal primo minuto il giovanissimo Gaetano, in coppia con Callejon: davanti infatti Zielinski sarà utilizzato sull’estreno come Mertens, mentre Insigne di collocherà dietro alla prima punta, ovviamente l’inossidabile Milik. Non vi sono invece particolari problemi nel consegnare le maglie in difesa: tra i pali non mancherà il numero 1 titolare Meret, e davanti vedremo come titolari al centro Manolas e Chiriches, con Hysaj e Ghoulam ai lati.

LE MOSSE DI KLOPP

Sarà invece il 4-4-2 il modulo di riferimento di Klopp per le probabili formazioni di Napoli e Liverpool e come Ancelotti anche il tecnico tedesco dovrà fare a meno di alcuni suoi big, ecco quindi che Allison che ha preso parte alla coppa America è ancor in vacanza e dunque ci sarà spazio per Mignolet tra i pali. Di fronte ecco poi un solido reparto a 4 già visto nell’ultimo test match contro lo Sporting composto da Alexander Arnold, Matip, Van Dijks e Robertson. Poche le novità al centro con titolari i migliori elementi a disposizione: al centro giocheranno quindi Henderson e Fabinho, mentre sulle corsi vi sarà spazio per Milner e Oxlade Chamberlain. Pochi dubbi in attacco: i titolari dei Reds saranno Wijnaldium e Origi (anche Firmino è ancora in vacanza)

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Callejon, Gaetano; Zielinski, Insigne, Mertens; Milik All. Ancelotti

LIVERPOOL (4-4-2): Mignolet; Alexander Arnold, Matip, Van Dijks, Robertson; Oxlade, Henderson, Fabinho, Milner; Wijnaldium, Origi All. Klopp



