Probabili formazioni Napoli Liverpool/ Diretta tv: Mertens verso la panchina?

Napoli Liverpool si gioca domani sera alle ore 21.00: le due formazioni daranno vita al San Paolo al big-match della prima giornata di Champions League nel girone E. Grande attesa dunque per l’arrivo a Napoli dei campioni d’Europa in carica, la partita viene proposta per il secondo anno consecutivo nel contesto tuttavia di un girone globalmente più semplice. Partire con il vento in poppa per un Napoli rinfrancato dalla vittoria senza subire gol contro la Sampdoria vorrebbe dire mettere già la strada in discesa, anche se naturalmente non sarà facile avere la meglio su un Liverpool che guida la premier League a punteggio pieno dopo cinque giornate. L’attesa comunque è già alta, andiamo allora a leggere le probabili formazioni di Napoli Liverpool alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Liverpool sarà garantita da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252, tuttavia la partita del San Paolo sarà quella trasmessa anche in chiaro, dunque appuntamento per tutti anche su Canale 5. La diretta streaming video sarà di conseguenza doppia: per gli abbonati tramite il servizio garantito da Sky Go, su Mediaset per tutti tramite Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIVERPOOL

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Liverpool ecco che Carlo Ancelotti dovrebbe varare il consueto 4-4-2 come modulo tattico. In difesa Manolas rientra al posto di Maksimovic per formare la coppia centrale con Koulibaly davanti a Meret, mentre Di Lorenzo vivrà la sua prima notte di Champions League come terzino destro e Ghoulam agirà sulla corsia mancina. A centrocampo Allan dovrebbe rientrare al posto di Elmas, che pure è piaciuto contro la Sampdoria: insieme a lui Fabian Ruiz nel cuore della mediana, mentre a destra agirà Callejon e Insigne dovrebbe rientrare, occupando la casella di esterno sinistro. Infine in attacco il ballottaggio è davvero caldo ma Mertens rischia la panchina in favore della coppia Lozano-Llorente.

LE SCELTE DI KLOPP

Valutiamo anche le mosse di Jurgen Klopp in vista delle probabili formazioni di Napoli Liverpool. Assente Origi a causa di un infortunio alla caviglia, nell’attacco dei Reds ci sarà spazio per il tridente di lusso formato da Salah, Firmino e Mané. Il modulo del Liverpool sarà come sempre il 4-3-3, marchio di fabbrica per Klopp fin dai tempi di Dortmund. A centrocampo i titolari dovrebbero essere Henderson, Fabinho e Wijnaldum, in difesa invece spicca l’assenza di Alisson, che è ancora infortunato. In porta dunque giocherà ancora il suo secondo Adrian, che sarà protetto dalla linea a quattro formata da Alexander-Arnold a destra, Matip e Van Dijk coppia centrale e Robertson a sinistra.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, F. Ruiz, Insigne; Llorente, Lozano. All. Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.



© RIPRODUZIONE RISERVATA