Probabili formazioni Napoli Liverpool/ Diretta tv: Politano titolare?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIVERPOOL: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Napoli Liverpool ci consentono di presentare la partita che domani sera allo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo sarà imperdibile per tifosi e appassionati nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023. Esame naturalmente assai impegnativo per il Napoli di Luciano Spalletti, che ci arriva tuttavia rinfrancato dalla vittoria sul campo della Lazio di sabato scorso, preziosa dopo due pareggi consecutivi in campionato. Adesso inizia la Champions League, dove almeno il secondo posto nel gruppo dovrebbe essere alla portata.

Il Liverpool tuttavia darà subito risposte molto importanti su quello che potrebbe essere il cammino europeo del Napoli. I Reds di Jurgen Klopp hanno iniziato non benissimo in Premier League, ma restano una delle big del calcio internazionale e al San Paolo cercano una vittoria per non mettere in salita il cammino verso gli ottavi, che per il Liverpool dovrebbero essere ordinaria amministrazione. Andiamo allora adesso senza indugio a scoprire tutte le notizie circa le probabili formazioni di Napoli Liverpool.

DIRETTA NAPOLI LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Napoli Liverpool sarà visibile domani sera in diretta tv in esclusiva su Amazon Prime Video, dunque sarebbe più corretto parlare di una diretta streaming video fornita dal colosso che già l’anno scorso è entrato nella Champions League trasmettendo una partita a settimana, sempre al mercoledì.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIVERPOOL

LE MOSSE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Napoli Liverpool vedranno naturalmente Luciano Spalletti intenzionato a schierare la squadra migliore possibile al cospetto dei Reds. Basandoci sul modulo 4-3-3, ecco che ci aspettiamo Meret in porta, protetto dalla difesa a quattro con Di Lorenzo a destra, i centrali Rrahmani e Kim, infine a sinistra Mario Rui.

Nel cuore del centrocampo del Napoli dovrebbero agire invece Zambo Anguissa, poi Lobotka in cabina di regia e Zielinski, che potrebbe dare un buon sostegno anche al tridente d’attacco, nel quale dovremmo vedere Politano ala destra, Osimhen centravanti e Kvaratskhelia sulla fascia sinistra.

LE SCELTE DI KLOPP

Sul fronte inglese, l’allenatore Jurgen Klopp per le probabili formazioni di Napoli Liverpool dovrebbe affidarsi a un undici di altissimo livello, come è normale che sia per i Reds. Il modulo di riferimento è sempre il 4-3-3 per il Liverpool: Alisson in porta e davanti lui in difesa Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson formeranno il quartetto da destra a sinistra.

A centrocampo i tre titolari dal primo minuto potrebbero essere per gli inglesi Elliott, Fabinho e Milner; infine attenzione anche al tridente d’attacco, con il solito Salah dalla fascia destra, affiancato da Nunez al centro e Luis Diaz a sinistra.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIVERPOOL

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz. All.: Klopp.











