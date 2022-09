Probabili formazioni Napoli Liverpool/ Quote, dubbio sul modulo (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIVERPOOL: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Liverpool ci avviciniamo alla partita valida per la Champions League 2022-2023, prima giornata della fase a gironi: al Diego Armando Maradona si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 7 settembre, e per la terza volta in epoca recente i partenopei affrontano i Reds in questo contesto della competizione. Le prime due non sono andate affatto male: in casa ha sempre vinto il Napoli, che dunque ragionevolmente può ben sperare anche perché il suo avvio in campionato è stato decisamente positivo, fatto di tanti gol realizzati e la seconda posizione in una classifica comunque ancora da definire.

Il contrario del Liverpool, diremmo: in sei giornate di Premier League i Reds hanno vinto soltanto due volte, oltre al 9-0 sul Bournemouth c’è stato un successo sul Newcastle raggiunto al 98’ (in rimonta) e poi tre pareggi e la sconfitta di Old Trafford, dunque per Jurgen Klopp c’è sicuramente qualcosa da rivedere detto che anche qui la stagione è lunga e non si possono certo tirare oggi le somme definitive. Tuttavia, Luciano Spalletti si accosta con fiducia al big match del Maradona: vedremo come andrà, nel frattempo possiamo sicuramente fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Napoli Liverpool.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Napoli Liverpool. Nella partita della 1^ giornata di Champions League il segno 1 per la vittoria dei partenopei vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,60 volte quanto messo sul piatto, mentre con l’ipotesi del pareggio – regolata dal segno X – la vostra vincita ammonterebbe a 3,75 volte la giocata. Il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno dei Reds, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 1,97 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIVERPOOL

LE SCELTE DI SPALLETTI

Dovrebbe essere il consueto modulo quello di Spalletti per Napoli Liverpool, ma il punto è proprio capire se si tratterà del 4-3-3 o del 4-2-3-1: in questo caso propendiamo per la prima ipotesi, dunque un tridente offensivo classico nel quale Politano agirà come esterno a destra mentre sull’altro versante è scontata la presenza di Kvaratskhelia, che ha avuto uno straordinario impatto sulla squadra. Anche il centrocampo prevede tre giocatori: uno di questi sarà Lobotka che si piazza in cabina di regia, ai suoi lati ecco le due mezzali che dovrebbero essere Zambo Anguissa e Zielinski, anche se il fatto di giocare contro una squadra inglese potrebbe favorire l’ingresso di Ndombélé dal primo minuto, e allora ci sarebbe da capire chi verrebbe dirottato in panchina. Per il resto, la difesa non cambierà: in porta avremo come al solito Meret, davanti a lui la coppia centrale formata da Rrahmani e Kim Min-Jae con Di Lorenzo che giocherà come terzino destro, e Mario Rui schierato sull’altro versante.

I DUBBI DI KLOPP

Klopp ovviamente affronta Napoli Liverpool con il 4-3-3: rispetto al pareggio di Goodison Park nel derby il manager tedesco dovrebbe lasciare invariata la difesa se non per Robertson, che naturalmente si riprende il posto di terzino sinistro spedendo in panchina Tsimikas. Alexander-Arnold giocherà a destra, in mezzo la coppia con Van Dijk e Joe Gomez (preferito a Matip) a protezione di Alisson; a centrocampo invece sono in grande ascesa le quotazioni di Harvey Elliott, ma per la Champions League potrebbe maggiormente servire l’esperienza di Milner che giocherebbe quindi da mezzala insieme magari al nuovo arrivato Arthur Melo, così da confermare il solo Fabinho (ma naturalmente Fabio Carvalho è un’opzione più che ragionevole). Per quanto riguarda il tridente offensivo, Salah e Luis Diaz si preparano ad affiancare Darwin Nunez; da valutare Diogo Jota e Firmino, che chiaramente sono dei titolari aggiunti e dunque non partono battuti nella trasferta del Maradona.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIVERPOOL: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, J. Gomez, Robertson; Milner, Fabinho, Fabio Carvalho; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz. Allenatore: Jurgen Klopp











