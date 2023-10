PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN/ Diretta tv: ballottaggi rossoneri in mediana (Serie A, 28 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: A CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Napoli Milan che cosa ci potrebbero dire a centrocampo? Innanzitutto osserviamo che Rudi Garcia e Stefano Pioli utilizzano lo stesso modulo di riferimento, che è il 4-3-3. Si confronteranno quindi due reparti a tre, nel Napoli pesa l’assenza di Zambo Anguissa e per questo motivo dovrebbe essere titolare Cajuste (anche se contro l’Union Berlino ha deluso), naturalmente al fianco delle due certezze partenopee nel reparto di centrocampo, cioè il regista Lobotka e Zielinski; l’alternativa potrebbe essere Elmas, già subentrato nella partita di Champions League.

Dall’altra parte, i dubbi di Stefano Pioli per i titolari del suo Milan si concentrano proprio a centrocampo, dove è ancora fuori Bennacer ed è acciaccato Loftus-Cheek, per cui proviamo a schierare Musah, Adli e Reijnders, ma i primi due sono in ballottaggio rispettivamente con Pobega e soprattutto Krunic; attenzione quindi alle mosse dell’allenatore rossonero, perché questo è il reparto dove maggiormente ci potrebbero essere novità rispetto alle indiscrezioni della vigilia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Napoli Milan ci avviciniamo al match che ci regalerà una meravigliosa domenica sera di Serie A presso lo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo. Il Napoli di Rudi Garcia sembra avere imboccato la strada giusta dopo la sosta, con il doppio successo esterno in campionato a Verona e poi anche a Berlino in Champions League, i partenopei però sembrano ancora lontani dagli standard dello scorso campionato e allora ecco che un big-match potrebbe valere la svolta, a maggior ragione pensando che il Milan inflisse le uniche vere delusioni al Napoli che era di Luciano Spalletti.

I rossoneri però ci arrivano all’opposto, con due sconfitte dopo la sosta, cioè quella contro la Juventus a San Siro domenica scorsa seguita dalla batosta di Parigi in Champions League, dove adesso il Milan di Stefano Pioli è ultimo nel suo girone. La settimana di fuoco per ora ha riservato solo delusioni, chiuderla a Napoli è sicuramente un rischio ma potrebbe anche diventare un’opportunità, perché naturalmente un colpaccio all’ombra del Vesuvio spazzerebbe via ogni ipotesi di crisi. Tutto questo premesso sull’importanza della partita, andiamo a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Milan.

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Milan sarà visibile in diretta tv esclusivamente su DAZN, quindi sarebbe più corretto parlare di una diretta streaming video, come d’altronde tifosi e appassionati sanno bene per le sette partite che ad ogni giornata del campionato di Serie A sono trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

LE SCELTE DI GARCIA

Le probabili formazioni di Napoli Milan vedranno l’allenatore partenopeo Rudi Garcia scegliere naturalmente come modulo di riferimento il 4-3-3. Poche sorprese anche per quanto riguarda gli interpreti, considerato il valore della partita: Meret in porta; la linea della difesa a quattro vedrà invece da destra a sinistra capitan Di Lorenzo, i due centrali Rrahmani e Natan, infine Olivera che è favorito su Mario Rui a sinistra; a centrocampo dovrebbe essere confermato Cajuste al fianco di due certezze, cioè naturalmente il regista Lobotka e Zielinski; infine, nel tridente offensivo privo di Osimhen vedremo in azione Politano a destra, Raspadori che dovrebbe essere ancora preferito a Simeone in mezzo ed infine naturalmente Kvaratskhelia come ala sinistra.

LE MOSSE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, le probabili formazioni di Napoli Milan ci offriranno certamente uno speculare modulo 4-3-3: quanto agli interpreti, ecco naturalmente in porta Maignan; davanti a lui, con Thiaw squalificato, ci aspettiamo nella difesa a quattro da destra a sinistra il capitano Calabria, i centrali Kjaer e Tomori e naturalmente Theo Hernandez; i dubbi si concentrano invece a centrocampo, dove per il Milan proviamo a schierare Musah, Adli e Reijnders, ma i primi due sono in ballottaggio rispettivamente con Pobega e soprattutto Krunic; infine, non ci dovrebbero essere dubbi sul tridente offensivo, nonostante due partite a secco consecutive, quindi fiducia a Pulisic a destra, Giroud come centravanti e Rafael Leao ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. All. Pioli.











