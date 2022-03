Probabili formazioni Napoli Milan/ Diretta tv: dubbi per Pioli (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Napoli Milan presentiamo il big-match che domani allo stadio Diego Armando Maradona sarà certamente la partita di cartello della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Basta naturalmente dare un rapido sguardo alla classifica del massimo campionato per cogliere l’importanza della posta in palio al San Paolo tra due formazioni appaiate a quota 57 punti e quindi in piena corsa per lo scudetto, con tutto quello che ne consegue in questi casi.

Il momento è forse favorevole al Napoli, che arriva dalla vittoria sul campo della Lazio, mentre il Milan nelle ultime due giornate ha raccolto altrettanti pareggi in partite sulla carta ben più semplici, sul campo della Salernitana e poi in casa contro l’Udinese. Tutto questo tuttavia ha importanza relativa quando ci si avvicina a una partita di questo genere, senza dubbio tra le più significative dell’intera stagione: senza ulteriori indugi, scopriamo allora quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Napoli Milan.

DIRETTA NAPOLI MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Milan sarà in realtà una diretta streaming video che sarà garantita naturalmente dalla piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite di Serie A, sette delle quali in esclusiva (compresa questa). Per seguire l’incontro, potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Napoli Milan vedono Luciano Spalletti con la rosa quasi del tutto disponibile, dunque l’allenatore di casa potrà permettersi le migliori scelte per questo big-match, ottima notizia pensando a tanti momenti complicati nei mesi scorsi. Fermo restando il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, ecco che in difesa non dovrebbero esserci grandi dubbi: Ospina in porta e davanti a lui la linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui.

In mediana la vicenda comincia a farsi più interessante, dal momento che Demme e Lobotka si contendono il posto al fianco di Fabian Ruiz nella coppia di centrocampo; infine ecco il ballottaggio tra Politano ed Elmas, che si contendono il posto di esterno destro d’attacco nella linea a tre sulla trequarti con Zielinski e Insigne, i quali saranno invece sicuri titolari, come anche Osimhen nei panni del centravanti.

LE SCELTE DI PIOLI

Per quanto riguarda invece i rossoneri, ecco che le probabili formazioni di Napoli Milan vedono Stefano Pioli alle prese con poche assenze ma pesanti, soprattutto in difesa dove l’infortunio subito da Romagnoli nel derby si aggiunge alla ormai solita assenza di Kjaer. Ecco dunque che nel modulo 4-2-3-1 dei rossoneri in difesa non esistono più dubbi: davanti a Maignan, avremo da destra a sinistra Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez nella linea a quattro della retroguardia.

Tonali e Kessiè dovrebbero essere i due titolari nel cuore del centrocampo, con Bennacer che potrebbe tuttavia insidiare l’ivoriano; i dubbi più interessanti tuttavia riguardano il reparto offensivo del Diavolo. Sulla trequarti dubbio a destra tra Messias e Saelemaekers, in mezzo giocherà Brahim Diaz ma a sinistra se la giocano Rafael Leao e Rebic. Infine, Ibrahimovic sta recuperando ma la prima punta domani sera sarà ancora Giroud.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.



