Probabili formazioni Napoli Milan/ Diretta tv: Gattuso perde Osimhen (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Nella lettura delle probabili formazioni di Napoli Milan parliamo del big match nell’ottava giornata di Serie A 2020-2021, che va in scena alle ore 20:45 di domenica 22 novembre: partita splendida quella del San Paolo, con tanti temi interessanti. Gennaro Gattuso torna a sfidare la “sua” squadra per eccellenza e cerca una vittoria che gli permetterebbe di agganciare la vetta, i rossoneri dal canto loro proveranno ad allungare su una rivale che ha mostrato concretamente le loro ambizioni e dovranno riscattare il pareggio interno contro il Verona, recuperato in extremis con doppia rimonta ma ovviamente deludente per l’esito. Dovranno però farlo senza Stefano Pioli, messo ko dal Coronavirus: anche il suo storico vice Giacomo Murelli è risultato positivo, dunque la panchina del Diavolo sarà affidata a Daniele Bonera. Ora, per un’analisi più approfondita sulle scelte da parte dei due allenatori, tuffiamoci all’interno della grande atmosfera di attesa valutando insieme le probabili formazioni di Napoli Milan.

NAPOLI MILAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

I DUBBI DI GATTUSO

Tegola per Gattuso: nelle probabili formazioni di Napoli Milan il nome di Osimhen compare come assenza, e per il nigeriano lo stop potrebbe essere lungo. Anche senza il centravanti di ruolo però i partenopei si potrebbero disporre con il 4-2-3-1: uno dei grandi ex è Petagna che farebbe la prima punta con Mertens alle spalle, l’altro è Bakayoko che non è al 100% e dunque potrebbe lasciare campo a Zielinski. Noi però, vista anche questa notizia sulla mediana, puntiamo sul 4-3-3: dunque Zielinski e Fabian Ruiz come mezzali con Demme a fare da perno centrale, mentre nel tridente offensivo Mertens sarebbe il riferimento per gli esterni Lozano e Lorenzo Insigne, quest’ultimo reduce da una grande prestazione in nazionale. In difesa da segnalare l’assenza di Hysaj, risultato positivo al Coronavirus; a questo punto la scelta di Mario Rui sulla sinistra diventa praticamente obbligata, sull’altro versante giocherà Di Lorenzo con Manolas e Koulibaly che saranno i centrali. Per la porta, si va verso la titolarità di Meret favorito anche dalle condizioni non ottimali di Ospina.

LE SCELTE DI PIOLI

Indichiamo Pioli come autore delle scelte per le probabili formazioni di Napoli Milan: sarà comunque lui a farle, anche se poi in panchina andrà Bonera. Nel 4-2-3-1 rossonero le sorprese sono poche: si rivede anzi Alessio Romagnoli che, regolarmente convocato in nazionale anche se rimasto in panchina, dovrebbe riprendere posto al centro della difesa insieme a Kjaer, con Gigio Donnarumma tra i pali. I due laterali bassi senza alcuna novità di sorta giocheranno Calabria e Theo Hernandez; confermato anche l’assetto nel settore nevralgico del campo con Kessié che farà coppia con Bennacer, spingendo ancora verso la panchina Tonali (solo in Europa League il Milan utilizza il centrocampo a tre). Scontata a destra la presenza di Saelemakers, Brahim Diaz ha speranze di prendersi un posto ma eventualmente lo strapperebbe a sinistra a Rebic, qualora il croato dovese aver bisogno di qualche tempo per recuperare la condizione ottimale (ma è già tornato a giocare ed è totalmente a disposizione). Calhanoglu sarà come sempre il trequartista che accompagnerà Ibrahimovic, capocannoniere della Serie A e intenzionato a vincere il terzo titolo dei bomber in Italia.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Ospina, Contini, Malcuit, Rrahmani, Ni. Maksimovic, Ghoulam, Elmas, Lobotka, Bakayoko, Politano, F. Llorente, Petagna

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Hysaj, Osimhen

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

A disposizione: Tatarusanu, A. Conti, Gabbia, Musacchio, Duarte, Dalot, Krunic, Tonali, Castillejo, Brahim Diaz, Hauge, Rafael Leao

Allenatore: Daniele Bonera

Squalificati: –

Indisponibili: –



